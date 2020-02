Robert Kubica volt a leggyorsabb Barcelonában

Meglepetésre az Alfa Romeo teztpilótája, Robert Kubica volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezon előtti szerdai teszten.

A gyakorlást kétszer is meg kellett szakítani piros zászlóval, egyszer Sebastian Vettel sodort föl kavicsot az útra, egyszer pedig Nicholas Latifi autója állt le. Akadtak gondjai a Honda felfüggesztésével a Red Bullnak és az Alpha Taurinak is a nap folyamán, de úgy tűnt, délután már nem kell megszakítani a tesztelést.

Max Verstappen aztán mégis pörgött egyet, így mégis piros zászlóra volt szükség, de nem csak neki gyűlt meg a baja az autójával, Danyiil Kvjat kocsija is leállt.

🏁 CLASSIFICATION (END OF DAY 4) 🏁

P1 for Kubica 💪

Solid lapping all-round for our 1️⃣9️⃣ runners#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Lyey95Zwu0

