Kocsi nélkül tartott autóbemutatót a Renault F1-es csapata

A Forma-1 idényének előszele, amikor a csapatok sorban bemutatják az új szezonra készült autóikat. A 2020-as évadban már a McLaren, a Mercedes, és a Ferrari is bemutatta legújabb csodaautóját, a sor pedig a Red Bullon és a Renault-n volt szerdán.

A hetekkel korábban beharangozott sajtóeseményen viszont az autóról csupán képeket lehetett látni, a kocsi sehol sem volt. A párizsi prezentáción viszont bemutatták Daniel Ricciardo új caspattársát, Esteban Ocont. Meglepetésre még az sem derült, milyen lesz az autó festése, mivel a bejelentés szerint a színfekete kasztnin csak a tesztfényezés látható.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke

