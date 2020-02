Forma-1: elhalasztották a Kínai Nagydíjat

Már hivatalos, amit napok óta pletykálnak, azaz hogy április 19-én nem rendezik meg a Kínai Nagydíjat a koronavírus-járvány miatt, közölte a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). Hogy végleg kikerül-e az idei versenynaptárból a futam, az még nem dőlt el, a közlemény szerint elképzelhető, hogy a későbbiekben pótolják, ha a körülmények megfelelőek lesznek.

