Lando Norris megríkatta a versenymérnökét

Lando Norrisé volt a legaranyosabb rádióüzenet az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után.

A futamon nyolcadik helyen célba érő brit újonc a McLaren versenymérnökének, Andrew Jarvisnak köszönte meg az egész éves munkát, a ki ezen nagyon meghatódott:

– Jarv, a legőszintébben mondom, mindent nagyon szépen köszönök, amit értem tettél idén!

– Kösz, haver. Tudod, hogy nem vagyok a szavak embere, mint te, vagy Will, de el akarom mondani, hogy egy legenda vagy. El se tudom hinni, milyen volt az első éved! És azt sem, hogy lehetőségem volt ezt veled együtt átélni.

– Te most elsírtad magad?! Haha! Jarv most rohadtul… azt hiszem én is sírok!