Kerék a kerék elleni csatában verte Verstappen Leclerc-t, de lehet, hogy megbüntetik

Max Verstappen nyerte a Forma-1 Osztrák Nagydíját, miután a hajrában megelőzte a pole-ból induló Charles Leclerc-t. Nagy csatában sikerült lenyomnia riválisát, a futam után ki is vizsgálják kettejük küzdelmét. Valtteri Bottas a harmadik, Sebastian Vettel a negyedik, Lewis Hamilton az ötödik.

Érdekes verseny volt, mert a nagy részében nem történt semmi, de mégis: az előzmények és a hajrában látott, tényleg kemény harc mozgalmassá tették az egész hétvégét. Ami ráadásul le sem zárult a kockás zászlóval, a versenybírók még beleszólhatnak a végeredménybe.

Szokatlanul eseménydús volt a futam előtt az Osztrák Nagydíj: roncsderbi volt a szabadedzéseken, majd Leclerc szerezte meg a pole-t, az időmérő után pedig minden arról szólt, hogy többeket, közte Hamiltont is megbüntették. Ez szépen megkavarta a rajtrácsot.

Leclerc remekül kapta el a rajtot, Verstappen viszont csúnyán beragadt, így sorra előzték be a riválisok. Lando Norris vette el kis híján Hamiltontól a negyedik pozíciót, de aztán a kigyorsításnál a címvédő magabiztosabb volt, az újoncot ráadásul Räikkönen is megelőzte. Verstappen a hetedik helyig csúszott vissza, Vettel viszont hármat ugrott előre a rajt után. A német kihagyta a Q3-at a meghibásodott autója miatt.

Vettel a folytatásban izomból lenyomta Norrist és Kimi Räikkönent is, így a hetedik körben már a két Ferrari és a két Mercedes birtokolta az első négy helyet. Leclerc bő két másodperces előnyt autózott ki magának az élen.

Sokáig semmi nem történt, majd a 22. körben kihívták Bottast kerékcserére, a Ferrari lépni akart erre, ám annyira kapkodtak az olaszok, hogy nem voltak még ott az abroncsok, mikor Vettel beállt a boxba. A német ezen vesztett pár tizedet.

A 32. körben hívták ki Hamiltont a boxba, aki ekkor már egy ideje rádiózott arról, hogy le kell cserélni az orrkúpot az autóján. A megnyújtott kiállás miatt visszaesett a brit az ötödik helyre és nagyon leszakadt az előtte álló Verstappentől.

Pár középmezőnybeli csatát leszámítva a 48. körig kellett várni az újabb izgalmasabb részig, Verstappen támadta Vettelt a harmadik helyért ekkor. A német nagyon jól védekezett, de egy idő már tehetetlen volt, a holland gumijai frissebbek voltak és a DRS is a segítségére volt. A németnek ki kellett mennie megint a boxba, így Hamilton mögé tért vissza.

Verstappen került ismét főszerepbe 15 körrel a vége előtt, ugyanis előbb aggódva érdeklődött az autója felől, majd egy szép előzéssel Bottas elé került, így meglódulhatott Leclerc után.

Ez volt a hajrá nagy kérdése, hogy Verstappen vajon utoléri-e a Ferrarit, és a 67. körben ez be is következett, úgyhogy izgalmas volt a vége. Óriásit küzdöttek, a 69. percben Verstappen az élre állt, de egymáshoz ért a két autó és Leclerc jött ki belőle rosszabbul, a holland kiterelte őt a pályáról. Az utolsó előtti körben Vettel is Hamilton elé került.

A célba Verstappen ért be elsőnek, de jelezték közben, hogy kivizsgálják a fenti esetet – 2,7 másodperc volt az előnye Leclerc előtt, ha kap időbüntetést, akkor a monacói örülhet, élete első futamgyőzelme lehetne. Bottas lett a harmadik, Vettel a negyedik, Hamilton pedig az ötödik.

Bármi is lesz majd a végső döntés, a szezonban először nem a Mercedes nyert. A mostani a kilencedik futam volt.

Norris, Piérre Gasly, Carlos Sainz, Raikkönen és Antonio Giovinazzi szerzett még pontot. A McLaren duplázott megint, pedig Sainz a rajtrács végéről kezdte a futamot.

A leggyorsabb körért járó plusz pontot Verstappen kapta.

🏁 CLASSIFICATION – AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁

Verstappen takes Honda's first win since 2006 – although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6

— Formula 1 (@F1) June 30, 2019