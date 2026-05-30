Kábítószeres befolyásoltság alatt karambolozhatott a korábbi Arsenal-focista

Szabadlábon védekezhet Raheem Sterling korábbi angol válogatott labdarúgó, akit azzal gyanúsítanak, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetett.

A játékos médiajelentések szerint Lamborghinijével egy útkorlátnak csapódott Hampshire-ben, balesete után a rendőrség őrizetbe vette, majd óvadék ellenében szabadlábra került a nyomozás idejére. Kábítószer birtoklása mellett az orvosi vizsgálat megtagadásával is vádolják, írja az MTI.

A 31 éves csatár februárban csatlakozott a holland Feyenoordhoz. Korábban a Liverpool, a Chelsea, az Arsenal és a Manchester City csapataiban is játszott, és négy angol bajnoki címe mellett öt angol Ligakupa- és egy FA Kupa-elsősége is van. Az angol válogatottban 82 mérkőzésen lépett pályára, 20 gólt szerzett és 27 gólpasszt adott. Sterling a 2022-es világbajnokság óta nem szerepelt az angol válogatottban.