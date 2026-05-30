Gyülekeznek a rendőrök az Andrássyn

Az Andrássy útra folyamatosan érkeznek a rendőrautók és kisbuszok, kutyás egységek is megjelentek.

Eközben a szurkolók vagy a Hősök felé sétálnak és rollereznek, vagy még a kávéházakban üldögélnek. Itt nyoma sincs az esti Király utcai balhénak, jól megférnek egymás mellett az arsenalosok és a PSG-sek, sőt, kezet is fogtak egymással.

Séta közben egyébként messze több piros mezes szurkolót láttam, mint kéket, mindenféle korosztályból, de felbukkantak igazi lázadók is, akik nem a BL-döntőben szereplő csapatok mezét viselik.