A vb előtt döntötte el a 18 éves tehetség, melyik országot képviseli

Ajoub Bouaddi, a Lille középpályása a marokkói válogatottat választotta.
Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images
2026. 05. 16. 12:18
Ajoub Bouaddi, a Lille középpályása a marokkói válogatottat választotta.
Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

Marokkó színeiben lehet ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon Ajub Bouaddi, a francia élvonalbeli Lille középpályása. A 18 éves tehetség országváltásához már a sportági világszövetség, a FIFA is hozzájárult. A fiatal játékos marokkói szülők Franciaországban született gyermekeként választhatott a két válogatott között, írja az MTI.

A marokkói futballszövetsége pénzeken erősítette meg, hogy a FIFA jóváhagyta a futballista kérelmét.

A kiemelkedő tehetségként számon tartott labdarúgó ifjúsági szinten Franciaországot képviselte, legutóbb a 21 év alattiak nemzeti együttesének csapatkapitánya volt egy Luxemburg elleni korosztályos Európa-bajnoki selejtezőn, ám végül úgy döntött, hogy felnőtt válogatottbeli jövőjét marokkóiként képzeli el.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-én rajtoló világbajnokságon Marokkó a C csoport tagjaként Brazíliával, Haitival és Skóciával találkozik.

