Tarr Zoltán: Egyetlen kritérium lesz, a szabadság

A Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik az erőszakos központosítást – sorolta a következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok Majálisa rendezvényen, amelyről az MTI tudósít.

Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság

– hangoztatta Tarr Zoltán. Kiemelte: a politikának ki kell vonulnia azokból a terekből, ahol korábban honfoglaló módon megjelent, ezért első intézkedései között lesz a közgyűjteményi dolgozók bérének rendezése, a múzeumi költözések azonnal leállítása, valamint a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) „erőszakos központosításának” megszüntetése, amely „megint csak a politikai ideológia megvalósításának az egyik eszköze volt”. Hozzátette: az MNMKK megszüntetésénél kiemelten figyelnek majd arra, hogy a múzeumok működésében zavar ne keletkezzen.