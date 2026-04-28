Jön az újabb Mourinho-éra a Real Madridnál?

Szinte biztosan trófea nélkül zárja az idényt a Real Madrid, amely a BL-ből és a Király Kupából is kiesett, a bajnokságban pedig 11 pont a hátránya az éllovas Barcelona mögött.

Xabi Alonso menesztése óta Álvaro Arbeloa irányítja a Realt, de egy ideje tudni lehet, hogy Florentino Pérez elnök a háttérben azon ügyködik, hogy egy nagy nevet csábítson a kispadra.

Korábban Didier Deschamps-ról lehetett hallani, aki a vébé után távozik a francia válogatottól, de a The Athletic több forrásra hivatkozva azt írja, hogy Pérez visszahozná Mourinhót, aki 2010 és 2013 között már dolgozott a Realnál.

Abban a három évben bajnoki címet, Király Kupát és spanyol Szuperkupát nyert a klubbal, bár nem minden Real-drukkernek tetszett, ahogy Mourinho (el)bánt az akkori csapatkapitánnyal, Iker Casilasszal.

Beleszállt az egymás elleni meccs után a Real sztárjába

A 63 éves portugál edző jelenleg a Benficát irányítja, amely az idei BL-kiírásban háromszor is találkozott a Reallal, és az egyenes kieséses szakaszban vívott lisszaboni meccset beárnyékolta Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior afférja, amely után Mourinho a madridiak brazil sztárját tette meg bűnbaknak.

Mourinho szerződése 2027 nyaráig szól a Benficánál, de az Athletic szerint ebben szerepel egy olyan kitétel, hogy 10 nappal az idény utolsó meccse előtt 3 millió euró ellenében felbontható a megállapodás.