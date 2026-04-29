Fél idényre szóló eltiltást kapott a focikapus, aki leütötte az ellenfél játékosát

ököllel arcon ütötte ellenfelét a focikapus 13 meccses eltiltás
Youtube.com/LALIGAHYPERMOTION
13 mérkőzésre tiltották el Esteban Andradát, a spanyol másodosztályú Zaragoza kapusát, aki behúzott egy nagyot a Huesca játékosának, Jorge Pulidónak.

Az argentin kapus a Huesca elleni bajnokin meglökte Pulidót, amiért megkapta a második sárga lapját, de a kiállítást nem viselte jól, olyannyira, hogy odarohant az ellenfél játékosához, majd jobbal behúzott neki egy nagyot.

A játékvezető által kitöltött jegyzőkönyv szerint a Huesca csapatkapitányának az ütés következtében zúzódás keletkezett a bal járomcsontján. Bár Andrada később bűnbánóan nyilatkozott, a fegyelmi bizottság közleménye alapján több súlyosbító is fennállt: a kapus agresszívan lépett fel, ahelyett, hogy az öltözőbe vonult volna, a nagy erejű, szándékos ütés pedig szintén megdobta az eltiltás mértékét.

Klubja már a szerződés felbontását fontolgatja

Andrada a mexikói Monterrey kölcsönjátékosaként szerepel a Zaragozában, de az eltiltás miatt több meccset már biztosan nem játszik az aragóniai klubban, amely azt is fontolgatja, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti a munkaviszonyát. Az Andrada durvasága után kialakult tömegjelenetben további két játékost is kiszórt a bíró, közülük a Huesca kapusa, Dani Jiménez négy meccset kapott, amiért megütötte a balhé kirobbantóját, Dani Tasende, a Zaragoza balbekkje pedig két bajnokit hagy ki, amiért megrúgta az egyik hazai játékost.

Gazember vagy=7 meccses eltiltás

A fegyelmi bizottság az élvonalban is kiosztott egy komoly büntetést: Isi Palazónt, a Rayo Vallecano középpályását hét bajnokiról tiltották el, amiért a Real Sociedad ellen, 3-3-ra végződő meccsen gazembernek nevezte José Luis Guzmán játékvezetőt.

Komplexitás három dimenzióban – Rayan Cherki játéka sokkal fontosabb, mint Guardiola hinné

Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt
