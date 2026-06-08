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Kultúra

Maggie Gyllenhaal és Jesse Eisenberg is díjat kap Karlovy Varyban

Maggie Gyllenhaal
Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 08. 13:36
Maggie Gyllenhaal
Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Július harmadikán érkeznek Csehországba a sztárok.

Maggie Gyllenhaal és Jesse Eisenberg színész kapja meg idén a fesztiválelnök elismerését a 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A hírt Adéla Klingohrová, a rendezvény szóvivője osztotta meg hétfőn Prágában a CTK hírügynökséggel.

Az érintettek a rangos, A-kategóriás mozgóképes seregszemle első napján vehetik át a kitüntetést. A kétszeres Golden Globe-jelölt és egyszeres Oscar-jelölt Gyllenhaal a díjazás mellett bemutatja legfrissebb rendezését, A menyasszony! című alkotást is a fesztiválon.

A szervezők korábbi tájékoztatása alapján a csehországi fürdővárosban július 3. és 11. között zajló eseményen Magda Vášáryová neves szlovák színésznőt, korábbi diplomatát is fesztiválelnöki díjjal jutalmazzák.

A jubileumi, 60. fesztivál hivatalos versenyprogramjában összesen tizenkét produkció mérkőzik meg, amelyek között egy szlovák-cseh-magyar koprodukció is helyet kapott. A Nemzeti Filmintézet anyagi támogatásával megvalósult, Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című filmdráma az 1980-as évek Csehszlovákiájába kalauzolja a nézőket. A történet a korszak egyik legsúlyosabb társadalmi kérdését, a roma nők kényszersterilizálásának megrázó gyakorlatát tárja fel.

A kerek évfordulós rendezvényen idén összesen 37 alkotás nemzetközi premierjét kísérheti figyelemmel a közönség.

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