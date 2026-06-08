Először készültek fényképek a rejtélyes cozumeli törperókáról.

Először készültek fényképek a világ egyik legritkább kutyaféléjéről, a cozumeli törperókáról. Ennek a rejtélyes állatnak utoljára 2001-ben látták példányát – bár ezt a megfigyelést nem erősítették meg –, megörökítése óriási mérföldkőnek számít.

A kutatókat még 2023. szeptember 14-én értesítette a lakosság arról, hogy egy zavartnak tűnő állatot láttak egy autóút környékén. A szóban forgó példány egy cozumeli törperóka volt, amelyet sikerült befogniuk. Miután megvizsgálták, és meggyőzödtek róla, hogy egészségi állapota kedvező, szabadon engedték az utaktól és más veszélyforrásoktól távol.

Mindezek előtt azonban fényképeket készítettek a kifejezetten ritka állatról, amelyek rendkívüli jelentőséggel bírhatnak a jövőben.

A Pensoft Publishers közleménye szerint a cozumeli törperóka (Urocyon sp.) kizárólag Mexikó Cozumel nevű szigetén fordul elő. Tudományosan sosem írták le, így nem világos, hogy külön fajról, vagy csupán alfajról van-e szó, az azonban biztos, hogy megjelenése eltér a többi rókáétól. Az Észak-Amerikában őshonos szürkeróka (Urocyon cinereoargenteus) rokona, ám annál mintegy 20–40 százalékkal kisebb.

A szakértők úgy vélik, a cozumeli törperóka súlyosan veszélyeztetett lehet, mivel élőhelyét inváziós fajok, természeti katasztrófák és az emberi tevékenység egyaránt fenyegeti. Az állat megóvását nehezíti, hogy szinte semmit nem tudunk állománya méretéről és elterjedési területéről. A kutatók éppen ezért a cozumeli törperóka populációjának célzott vizsgálatát sürgetik, hogy minél többet megtudjanak róla, és még időben cselekdhessenek megőrzése érdekében.

Az inváziós fajok, az emberi tevékenység és a klímaváltozás számos növény- és állatfaj kihalásával fenyeget. Lapunk alábbi cikkeiben ezek közül többet is bemutatott: