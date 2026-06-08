Ítéletidő és tüntetések – viharos rajtot jósolnak a focivébén

A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzése alatt, írja az MTI a dpa hírügynökségre hivatkozva.

A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó és Dél-Afrika közti találkozó idejére, a főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem.

A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikóvárosban, több utcát víz árasztott el, és a metróállomásokat le kellett zárni. Több demonstráció is várható a városban, a tanárok mellett a teherautó-sofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon a tüntetéseikre.

A Yahoo! Sports cikke szerint a viharok komoly zavarokat okozhatnak az egész világbajnokságon, amelyet Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendez. A tavalyi, szintén júniusban és júliusban megrendezett klubvilágbajnokságon az USA-ban több mérkőzést is el kellett halasztani a villámlás veszélye miatt.

Mexikóváros 1970 és 1986 után harmadszor ad otthont vb-nyitánynak, a dél-afrikaiak elleni meccs magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.