Egy ütközés után eszméletét vesztette, mentő vitte el az NB II-es kapust

Karcagon és Kozármislenyben is mentőre volt szükség a labdarúgó NB II 26.- fordulójában.

A Karcag-Kecskemét mérkőzés 22. percében egy párharcot követően Szojma Andrásnak, a vendégek hátvédjének eltört a bal karja, mentő szállította kórházba, emiatt tizenöt percet állt a játék. 2-1-es győzelmével a Kecskemét a harmadik helyen áll, és matematikailag még kiharcolhatja a feljutást.

A Kozármisleny-Ajka összecsapáson is szükség volt a mentősökre, mivel Szabados István, a vendégek kapusa egy összecsapást követően eszméletlenül terült el a gyepen, az MTI tudósítása szerint lenyelte a nyelvét, majd az orvosi ellátás után a mentő a helyi kórházba szállította.

A sérülést eredményező ütközésnél a kapus megmozdulása szabálytalan volt, a játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiaknak, Kozics Barnabás pedig a több mint tíz perccel később elvégzett büntetőből egyenlített, és a végeredmény is 1-1 lett.

Klubja közlése szerint Szabados magánál volt, amikor a pécsi kórházba szállították kivizsgálásra.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A Videoton FC Fehérvár 3-0-ra nyert a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként, és immár tíz mérkőzés óta veretlen. A sorozat hét győzelemből és három döntetlenből áll, de Pető Tamás vezetőedző együttese így is csak az ötödik helyen áll, és már nincs esélye visszajutni az NB I-be. A szegedi Szent Gellért Fórumban a 36 éves Varga Roland szerzett vezetést, a korábbi 24-szeres válogatott támadó hétgólos az idényben.