Egy ütközés után eszméletét vesztette, mentő vitte el az NB II-es kapust

Karcagon és Kozármislenyben is mentőre volt szükség a labdarúgó NB II 26.- fordulójában.
A Karcag-Kecskemét mérkőzés 22. percében egy párharcot követően Szojma Andrásnak, a vendégek hátvédjének eltört a bal karja, mentő szállította kórházba, emiatt tizenöt percet állt a játék. 2-1-es győzelmével a Kecskemét a harmadik helyen áll, és matematikailag még kiharcolhatja a feljutást.
A Kozármisleny-Ajka összecsapáson is szükség volt a mentősökre, mivel Szabados István, a vendégek kapusa egy összecsapást követően eszméletlenül terült el a gyepen, az MTI tudósítása szerint lenyelte a nyelvét, majd az orvosi ellátás után a mentő a helyi kórházba szállította.
A sérülést eredményező ütközésnél a kapus megmozdulása szabálytalan volt, a játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiaknak, Kozics Barnabás pedig a több mint tíz perccel később elvégzett büntetőből egyenlített, és a végeredmény is 1-1 lett.
Klubja közlése szerint Szabados magánál volt, amikor a pécsi kórházba szállították kivizsgálásra.
A Videoton FC Fehérvár 3-0-ra nyert a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként, és immár tíz mérkőzés óta veretlen. A sorozat hét győzelemből és három döntetlenből áll, de Pető Tamás vezetőedző együttese így is csak az ötödik helyen áll, és már nincs esélye visszajutni az NB I-be. A szegedi Szent Gellért Fórumban a 36 éves Varga Roland szerzett vezetést, a korábbi 24-szeres válogatott támadó hétgólos az idényben.
NB II, 26. forduló
Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Videoton FC Fehérvár 0-3 (0-2)
gólszerzők: Varga R. (30.), Németh D. (35.), Somogyi (75.)
Karcagi SC-Kecskeméti TE 1-2 (0-2)
g.: Fazekas L. (49.), illetve Beke (42.), Pálinkás (45+15.)
piros lap: Osztrovka (74., Karcag)
Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár 1-2 (0-0)
g.: Szekér (91.), illetve Krupa (61.), Ominger (80.)
HR-Rent Kozármisleny – FC Ajka 1-1 (1-1)
g.: Kozics (45+2., 11-esből), illetve Cipf (10., 11-esből)