labdarúgássportajkaszabados istván
Foci

Egy ütközés után eszméletét vesztette, mentő vitte el az NB II-es kapust

24.hu
2026. 04. 19. 19:57

Karcagon és Kozármislenyben is mentőre volt szükség a labdarúgó NB II 26.- fordulójában.

A Karcag-Kecskemét mérkőzés 22. percében egy párharcot követően Szojma Andrásnak, a vendégek hátvédjének eltört a bal karja, mentő szállította kórházba, emiatt tizenöt percet állt a játék. 2-1-es győzelmével a Kecskemét a harmadik helyen áll, és matematikailag még kiharcolhatja a feljutást.

A Kozármisleny-Ajka összecsapáson is szükség volt a mentősökre, mivel Szabados István, a vendégek kapusa egy összecsapást követően eszméletlenül terült el a gyepen, az MTI tudósítása szerint lenyelte a nyelvét, majd az orvosi ellátás után a mentő a helyi kórházba szállította.

A sérülést eredményező ütközésnél a kapus megmozdulása szabálytalan volt, a játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiaknak, Kozics Barnabás pedig a több mint tíz perccel később elvégzett büntetőből egyenlített, és a végeredmény is 1-1 lett.

Klubja közlése szerint Szabados magánál volt, amikor a pécsi kórházba szállították kivizsgálásra.

A Videoton FC Fehérvár 3-0-ra nyert a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként, és immár tíz mérkőzés óta veretlen. A sorozat hét győzelemből és három döntetlenből áll, de Pető Tamás vezetőedző együttese így is csak az ötödik helyen áll, és már nincs esélye visszajutni az NB I-be. A szegedi Szent Gellért Fórumban a 36 éves Varga Roland szerzett vezetést, a korábbi 24-szeres válogatott támadó hétgólos az idényben.

NB II, 26. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Videoton FC Fehérvár 0-3 (0-2)

gólszerzők: Varga R. (30.), Németh D. (35.), Somogyi (75.)

Karcagi SC-Kecskeméti TE 1-2 (0-2)

g.: Fazekas L. (49.), illetve Beke (42.), Pálinkás (45+15.)

piros lap: Osztrovka (74., Karcag)

Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár 1-2 (0-0)

g.: Szekér (91.), illetve Krupa (61.), Ominger (80.)

HR-Rent Kozármisleny – FC Ajka 1-1 (1-1)

g.: Kozics (45+2., 11-esből), illetve Cipf (10., 11-esből)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik