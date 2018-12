Az európai szövetség (LEN) a vízilabda-Bajnokok Ligája ötödik fordulójában is kiemelt öt gólt, amelyből a legszebbet magyar pólós szerzett. A Szolnok játékosa, Kis Gábor az Olympiakosz kapuját vette be – annak ellenére, hogy két védő is a víz alá nyomta.

A meccs 9-9-cel ért véget, Kis Gábornak pedig ez volt az egyetlen találata. A Szolnok egyébként a B csoportban szerepel: egy győzelem mellett két döntetlen és két vereség a mérlege.