Letartóztatták a csatak részegen vezető PSG-sztárt

Keddről szerdára virradóra ittas vezetésért letartóztatták a Paris Saint-Germain olasz sztárját, Marco Verrattit. A France Football úgy tudja, hogy a futballista szervezetében a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségben mutattak ki alkoholt, ezért hosszú bevonhatják a jogosítványát.

A határ 0,2 ml/l, Verratinál viszont ez az érték 0,49 volt, így pár órát egy párizsi józanító cellában kellett eltöltenie, mielőtt kiengedték.

A klub már be is jelentette, hogy a hatóságok mellett ők is kemény kézzel bánnak majd a futballistával.