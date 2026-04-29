40 éve nem látott ilyet a teniszvilág: meccslabdákról kapott ki a világelső

A világelső Arina Szabalenka hat mérkőzéslabdáról kikapott a negyeddöntőben a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyében.

A fehéroroszok négyszeres Grand Slam-bajnoka a harmadik szettben, 5:4-nél az elődöntőért adogatott, de a 30. kiemelt amerikai Hailey Baptiste öt meccslabdát is hárított, majd a rövidítésben 6-5-nél még egyet, aztán sorozatban három labdamenetet hozva végül ő ünnepelhetett. A 2 óra 32 perces találkozó 2:6, 6:2, 7:6 (8-6)-tal zárult. A 27 éves Szabalenka egyhuzamban 15 győzelem után maradt alul.

Történelmi volt ez az eredmény, ugyanis Baptiste a legalacsonyabban rangsorolt teniszező az elmúlt 40 évben, aki meccslabdáról fordítva győzte le az aktuális világelsőt salakos mérkőzésen.

A férfiaknál a második helyen kiemelt Alexander Zverev is alaposan megküzdött a negyeddöntőért, a németek ásza 6:4, 6:7 (4-7), 6:3-mal búcsúztatta a 23. helyen rangsorolt cseh Jakub Mensiket, az összecsapás éjjel 1 óra 22 perckor ért véget.