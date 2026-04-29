„Új időszak kezdődik” – Orbán levelet írt a Fidesz tagjainak

A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult – írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levelében, amely a Telex birtokába került. A leköszönő miniszterelnök írásában úgy fogalmazott:

Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.

Orbán továbbá megköszönte a kampányban végzett munkát, illetve arról is írt, hogy a parlamenti frakciót is a „liberális ellenzék és nemzeti ellenzék” szellemében szervezték át.

A jövőről a kongresszus dönt

A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd

– közölte a leköszönő kormányfő. A kongresszust egyébként június 13-án tartják majd.

Miután hétfőn Gulyás Gergely bejelentette a Fidesz parlamenti frakciójának névsorát, kedden választmányi ülést tartott a párt. Orbán – aki már korábban közölte: nem fog beülni a parlamentbe – felajánlotta a lemondását a választmányi ülésen, ám ezt nem fogadták el. Az el nem fogadott lemondásáról, valamint a frakció összetételéről szóló elemzésünket itt olvashatják.