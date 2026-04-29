Kirúgott edzőt ritkán búcsúztatnak ekkora rajongással

A Fener vasárnap 3-0-ra elvesztette a Galatasaray elleni rangadót, amelyen a korábban a Manchester Cityben szereplő brazil kapus, Éderson miatt a 62. perctől emberhátrányban játszott, és tíz emberrel két gólt is kapott.

A Fenerbahcénak ez volt zsinórban a harmadik nyeretlen tétmeccse, és a Galata elleni vereséggel a csapatnak csak minimális esélye maradt a bajnoki címre, mivel három körrel a vége előtt a nagy rivális hét ponttal áll jobban. Ez pedig megpecsételte Tedesco sorsát, és vele együtt megköszönték Devin Özek sportigazgató, valamint Berke Celebi futballkoordinátor munkáját is.

Szeptemberben jött Mourinho helyére

A 40 éves Tedesco szeptemberben, José Mourinho menesztése után került a Fenerhez, amelyet összesen 45 tétmeccsen irányított, a mérlege: 26 győzelem, 12 döntetlen és 7 vereség. Csapata januárban megnyerte a török Szuperkupát (a döntőben 2-0-ra verte a Galatát), a török kupában a negyeddöntőig jutott, az Európa Ligában pedig a 16 közé jutásért rendezett párharcban búcsúzott a Nottingham Forest ellen.

A Fanatik nevű török portál azt írja, Tedesco hősként távozik, mivel szoros kapcsolatot alakított ki a szurkolókkal, rendíthetetlenül kiállt a játékosai mellett, a csalódást keltő eredmények után sem kereste a kifogásokat, és taktikilag felülmúlta a riválisok edzőit a rangadókon. Elég volt azonban néhány botlás, és kegyvesztetté vált a klubvezetés szemében. A szurkolók viszont tettek róla, hogy szép legyen a búcsú, ahogy az az alábbi videón is látható: