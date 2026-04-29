Füst miatt lezárták az M2-es metró Keleti pályaudvari állomását

2026. 04. 29. 18:43
A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását.

Az M2-es metró Keleti pályaudvari állomásán a peronon lévő szerelvénynél füstöt jeleztek, ezért a szerelvényt és az állomást lezárták – közölte a katasztrófavédelem. Mint írták: a szerelvények átmenetileg nem közlekednek.

A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását, átvizsgálják az alagutat és a szerelvény, illetve annak környékét is.

A BKK tájékoztatása szerint az M2-es metró helyett az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között továbbra is pótlóbusz közlekedik.

Olvasónk fotói a helyszínről:

