Gulyás Gergely: Önmagában a népakarat nem szabad, hogy önkényhez vezessen

Először felajánlotta, hogy fel sem veszi a mandátumát, de később a közösség döntését elfogadva úgy látta, hogy az az optimális, ha elfogadja a frakcióvezetést, mondta el Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter a Köztérnek adott interjújában.

Gulyás arról is beszélt, hogy ő is hibásnak tartja a kampányt, és Orbán Viktor csak egy okot mondott, amikor a paksi bővítés elmaradásával indokolta a vereséget, de a szembenézés szerinte nem ért itt véget. Ugyanakkor azt is mondta, hogy büszkék lehetne az elmúlt tizenhat év objektív teljesítményére.

Arra, hogy mit vár a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésétől, azt mondta, meglátják, mit szeretnének majd elérni vele, sokan gyarapodtak az elmúlt 16 évben, és a Tisza Pártban is vannak szerinte olyanok, akik jól jártak ezzel. Az szerinte fontos, hogy ez ne önkényes boszorkányüldözés, hanem jogállami eljárás legyen.

Elmondta, hogy ő személyesen nem gondolja magát képesnek a miniszterelnöki posztra, és itt Orbán Viktort idézte, aki azt mondta neki, hogy köztársasági elnöknek olyat kell választani, aki nem akar az lenni, miniszterelnöknek viszont olyąt, aki az akar lenni.

Ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Jól jegyezze meg mindenki

– mondta korábban Gulyás Gergely Magyar Péter feltűnéséről, de most sem magyarázta meg igazán ezt az állítást. Azt mondta, ő már 2024-ben is úgy látta, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére, és hogy ezt nem fogják támogatni a választópolgárok. Utóbbiban tévedett szerinte.

Arra a felvetésre, hogy Orbán nem szerette volna, hogy a következő négy év azzal teljen, hogy a 141 tiszás képviselő minden ülésen őt ócsárolja, és ezelől menekülve nem ült be a parlamentbe, Gulyás azt mondta, nincs ilyen gondolkodása a miniszterelnöknek, szerinte csak annyit gondolt, hogy a parlamenti viszonyokat látva nem így tud a leghasznosabb lenni.

Kurucz Dániel, a Köztér műsorvezetője ezután hosszan kérdezte Gulyást arról, hogy mit tud tenni ellenzékből azért, hogy ne tudja eltávolítani a köztársasági elnököt a Tisza Párt kétharmados többséggel. Kurucz egyébként szimpátiatüntetést szervez Sulyok Tamás mellett a Sándor-palota elé.

Gulyás az általuk eltávolított közjogi vezetőkről, például Baka Andrásról, ugyan nem mondta ki, hogy hiba lett volna, de szerinte rossz döntés volt az igazságügyi rendszer átalakítása, ezt a döntést hibásnak tartja.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz elárulta-e Varga Juditot és Novák Katalint, amiért ők vitték el a balhét a kegyelmi ügy miatt, azt válaszolta, hogy nem, az a döntés, hogy aki ebben a döntésben részt vett, ne vegyen részt a közéletben, helyes volt. Szerinte Varga Judittal kapcsolatban még fel lehet vetni a kérdést, de Novák Katalinnal kapcsolatban nem.

Szerinte 2024 elején kormányváltó hangulat nem volt, de ellenzékváltó igen, itt találta el a jó időpontot Magyar Péter, de nem gondolja azt, hogy a Fideszben nem adtak lehetőséget neki. Azt mondta, a Magyar Péterrel való viszonyának magánéleti részét lezárta, nem is tervezi felvenni vele a korábbi kapcsolatot, de a hivatalos viszonyuk más.

A kettőnk személyes kapcsolatának vége van.

– mondta.

Gulyás egyébként még mindig az online kommunikáció megújítását tartja Magyar Péter legfőbb érdemének, mást nem tudott mondani arra a kérdésre, miért volt ennyire sikeres a választásokon Magyar úgy, hogy ő volt a párt vezérszónoka, szinte csak ő beszélt.

Önmagában a népakarat nem szabad, hogy önkényhez vezessen.

– mondta el Gulyás arról, hogy Orbán Viktor a választás estéjén elfogadta a vereséget, ami miatt a kérdező Kurucz Dániel szerint „még a Partizánon is aznap este elmondták, hogy mégis demokrácia van”.