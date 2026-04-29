Új esély a kormányváltás után: kiszélesítenék a taosportágak körét

Dr. Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke levélben kereste meg azokat a sportszövetségeket, amelyek az elmúlt években kívül estek a tao-finanszírozási körön, írja a bringasport.hu.

Schneller célja, hogy újonnan felálló sportkormányzat nagyobb mozgásteret és lehetőséget biztosítson a nem látványcsapat sportágaknak is.

Versenyhátrányban vannak a körön kívüli sportágak

Az MKSZ-elnök már tavaly, az Eurosport podcastjában beszélt a tao által támogatott sportágak körének kibővítéséről, meglátása szerint ugyanis a rendszeren kívül eső sportok esetében csökkent a szponzoráció. Úgy véli, ezért kellene újragondolni, kik vannak körön belül.

Ez a helyzet mind az edzői életpálya, a sportolói felkészülés, mind a versenyrendszer kialakítása, illetve a létesítményoldali és a technikai feltételek terén feszültségeket okozott a társasági adó egy részének felhasználásával élni tudó, illetve az abból kimaradó sportágak között, utóbbiak számára versenyhátrányt előidézve

– írta Schneller az úszó-, az atlétikai-, a vitorlás-, a kajak-kenu-, a vívó-, az öttusa-, valamint a triatlonszövetség elnökének szóló levelében.

Összefogásra lenne szükség

Schneller szerint a kormányváltás és az új sportkormányzat megalakulása lehetőséget teremthet a sportszövetségek számára a rendszer újragondolásra,

ehhez azonban a sportági szakszövetség-vezetőknek érdemes közösen megfogalmazniuk az álláspontjukat, ezért többoldalú egyeztetést kezdeményez a témában, írja a bringasport.hu.

Az Orbán-kormánya stratégiai ágazatként tekintett a sportra, így létrejött a tao, melynek kényege, hogy a nyereséges cégek a sportszervezeteknek ajánlják fel a társasági adójuk egy részét, vagy egészét, ahelyett, hogy az államkasszába fizetnék azt. Az úgynevezett látványcsapatsportágak közé tartozik a labdarúgás, a kézilabda, a jégkorong, a kosárlabda és a vízilabda, valamint 2017-től kezdve a röplabda is.

A Tisza sportügyi felelőse, Kulcsár Krisztián épp a 24.hu-nak adott interjúban erősítette meg még a választások előtt, hogy marad a tao.

Amennyiben a taotámogatás egyenlőségjel a látvány-csapatsportágak utánpótlásra költött állami támogatásával, amire Magyarországon évente 125 milliárd forintot költünk, akkor igen, megmarad. Amiről én beszélek, az az, hogy érthetővé, kiszámíthatóvá és átláthatóvá kell tenni a támogatás rendszerét.

A magyar kerékpárosok kiemelkedően teljesítettek a legutóbbi, párizsi olimpián, Vas Blanka és Valter Attila is negyedik lett az országútiak versenyében.