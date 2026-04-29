Kikerült a netre, Trumpék milyen menüsorral várták a Fehér Házban Károly királyt és a királynét

Suzanne Plunkett-Pool / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 04. 29. 21:17
Suzanne Plunkett-Pool / Getty Images

Négyfogásos vacsorával kedveskedtek Károly királynak és Kamilla királynénak a Fehér Házban tett látogatásuk idején Donald Trumpék.

A menüsort az amerikai elnök felesége, Melania Trump választotta ki.

  • Ezzel kezdődött: kerti zöldséges veloutéval, salátával, pirított mogyoróhagymával és mikromentával.
  • A második fogás egy ricottával és kucsmagombával töltött ravioli volt, friss fűszernövényekkel a Fehér Ház konyhakertjéből.
  • A harmadik fogás hal volt, amit hóborsóval, pavé burgonyával és petrezselyemolajjal tálaltak.
  • A desszert egy méhkaptár alakú csokoládés gâteau volt, vaníliababos crémeux-vel és mandulás piskótával töltve, valamint crème fraîche fagylalttal és a Fehér Ház saját mézével.
III. Károly és Kamilla királyné látogatása Washingtonban Donald Trump amerikai elnöknél és feleségénél, Melania Trumpnál.
III. Károly és Kamilla királyné látogatása Washingtonban Donald Trump amerikai elnöknél és feleségénél, Melania Trumpnál.
III. Károly és Kamilla királyné látogatása Washingtonban Donald Trump amerikai elnöknél és feleségénél, Melania Trumpnál.
III. Károly és Kamilla királyné látogatása Washingtonban Donald Trump amerikai elnöknél és feleségénél, Melania Trumpnál.
III. Károly és Kamilla királyné látogatása Washingtonban Donald Trump amerikai elnöknél és feleségénél, Melania Trumpnál.
56 év az Ovális Irodában: képeken Károly király látogatásai a legfontosabb elnöki szobában:

