Kikerült a netre, Trumpék milyen menüsorral várták a Fehér Házban Károly királyt és a királynét

Négyfogásos vacsorával kedveskedtek Károly királynak és Kamilla királynénak a Fehér Házban tett látogatásuk idején Donald Trumpék.

A menüsort az amerikai elnök felesége, Melania Trump választotta ki.

Ezzel kezdődött: kerti zöldséges veloutéval, salátával, pirított mogyoróhagymával és mikromentával.

A második fogás egy ricottával és kucsmagombával töltött ravioli volt, friss fűszernövényekkel a Fehér Ház konyhakertjéből.

A harmadik fogás hal volt, amit hóborsóval, pavé burgonyával és petrezselyemolajjal tálaltak.

A desszert egy méhkaptár alakú csokoládés gâteau volt, vaníliababos crémeux-vel és mandulás piskótával töltve, valamint crème fraîche fagylalttal és a Fehér Ház saját mézével.

7 fotó

56 év az Ovális Irodában: képeken Károly király látogatásai a legfontosabb elnöki szobában: