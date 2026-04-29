Kikerült a netre, Trumpék milyen menüsorral várták a Fehér Házban Károly királyt és a királynét

Négyfogásos vacsorával kedveskedtek Károly királynak és Kamilla királynénak a Fehér Házban tett látogatásuk idején Donald Trumpék.
A menüsort az amerikai elnök felesége, Melania Trump választotta ki.
- Ezzel kezdődött: kerti zöldséges veloutéval, salátával, pirított mogyoróhagymával és mikromentával.
- A második fogás egy ricottával és kucsmagombával töltött ravioli volt, friss fűszernövényekkel a Fehér Ház konyhakertjéből.
- A harmadik fogás hal volt, amit hóborsóval, pavé burgonyával és petrezselyemolajjal tálaltak.
- A desszert egy méhkaptár alakú csokoládés gâteau volt, vaníliababos crémeux-vel és mandulás piskótával töltve, valamint crème fraîche fagylalttal és a Fehér Ház saját mézével.
56 év az Ovális Irodában: képeken Károly király látogatásai a legfontosabb elnöki szobában:
