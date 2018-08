Az újabb újpesti távozó búcsúzóul odaszúrt egyet a klubvezetésnek

Az átigazolási időszak nem alakult túl biztatóan az Újpestnek: miközben mindössze két játékos érkezett Razvan Horj és Giorgi Beridze személyében, a távozók egyre többen lesznek. Souleymane Diarra kölcsönadás után végleg a francia RC Lens játékosa lett, Windecker József és Kálnoki-Kis Dávid szerződésük lejárt a klubnál, Tischler Patrikot pedig kölcsönadták a Honvédnak a lila-fehérek.

Ezek után csütörtökön nem is a klub jelentette be, hogy újabb labdarúgó távozik, hanem Viktor Angelov fogta magát és Facebook-oldalán világgá kürtölte, hogy véget ért az újpesti időszak számára. Pikáns adalék, hogy képeket is tett a bejegyzésbe, amelyekből az egyik a régi címer, a többi képek egyikén sem látható az új logó. Vélhetően ezzel is üzenni akart az újpesti vezetésnek.

Ideje búcsút mondanom. Szeretném megköszönni a csapattársaimnak, edzőimnek és a stábtagoknak és külön köszönet jár a legjobb szurkolóknak 💜 Nagyszerű volt az Újpestben játszani

– írta a macedón csatár.

Angelov távozása azért is érdekes, mert Nebojsa Vignjevic idén négyszer is pályára küldte már Novothny Soma cseréjeként. Mivel azonban a jelek szerint nem számíthat a macedónra, az egész keretben kát támadó marad: Novothny és a súlyos sérülése miatt nagyon sokáig harcképtelen, 18 éves Filipovics Marko.

Az átigazolási időszak ma éjfélkor zárul.

