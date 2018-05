Ötven, maszkos ultra verte össze a Sporting Lisszabon játékosait

A portugál OJogo azt írja, hogy kedd délután körülbelül ötven feldühödött Sporting-ultra tört be a klub főhadiszállására, ahol törni-zúzni kezdtek, és rátámadtak a játékosokra és a személyzetre.

A vandáloknak sikerült bejutotniuk a csapat öltözőjébe is, ahol az első hírek szerint nem kímélték azt, akit ott találtak.

Az egyik komoly sérült a holland támadó, Bas Dost lehet, akit a képek tanúsága szerint nagy erővel fejbe üthettek.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg

