A Real Madrid a hagyományokat, a Barcelona a Realt döngölheti földbe az El Clásicón

Noha a spanyol bajnoki címet már korábban behúzta az FC Barcelona, a vasárnap esti, 237. El Clásicónak – a szokásos presztízsen kívül – óriási tétje van: ez lehet ugyanis az utolsó akadály a katalánok előtt, hogy veretlenül végezzenek a tabella élén. Ernesto Valverde csapata pazar évet fut, és ez akkor is igaz, ha a Bajnokok Ligájában óriási meglepetésre, három gólos előnyről, már a negyeddöntőben búcsúztak az AS Roma ellenében.

Mindentől függetlenül, a bajnoki elsőség és a Spanyol Kupa is zsebben, ergo Spanyolország legjobb csapatáról beszélünk.

A Real Madid nagyon jól kezdte az évet, a Spanyol Szuperkupa-döntőben alaposan elpáholta a Barcelonát, ám azóta felemás időszakot tudhat magáénak Zinedine Zidane csapata. Az ősz nem sikerült, a madridi El Clásicón kiütéses vereséget szenvedtek, Cristiano Ronaldónak januárig alig-alig volt értékelhető megmozdulása, gólja pedig még annál is kevesebb.

Most itt a tavasz, Ronaldo szokásához híven feltámadt, ontja a gólokat; a Real pedig öt év alatt negyedszer is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nagyon úgy tűnik, nem is igazán bánkódnak azon, hogy otthon nem megy a játék. A BL-címvédőnél Európa a prioritás.

Sorfal vagy nem sorfal, ez itt a kérdés

El Clásico, a számok tükrében: Összes tétmérkőzés: 236

Real Madrid győzelem: 95

Barcelona győzelem: 92

Döntetlen: 49

A Barcelona a 2016-2017-es szezon végét is ideszámítva 41 meccses veretlenségi szériát tud magáénak. Ez mondanunk sem kell, spanyol rekord. Ha sikerülne a következő négy találkozón, közte az El Clásicón is pontot szereznie, a Barca lehet az első csapat a spanyol bajnokság történetében, amely veretlenül lesz bajnok.

Utoljára hasonló szezont a Real Madrid tudhat magáénak, de annak már 85 éve (1932), és akkor csak tizennyolc meccset kellett játszani egy tízcsapatos első osztályban – azért így lehet érezni a különbséget, igaz?

A szuperrangadó előtt most mégsem csak ez a történelmi lehetőség, inkább a két csapat közti kisebb vita tartja lázban a szurkolókat és magukat a főszereplőket is. Történt ugyanis, hogy először a Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos, majd a madridiak menedzsere, Zinedine Zidane is kijelentette, hogy nem állnak díszsorfalat a Barcelona, már bajnok játékosainak.

Na, és elszabadult a pokol. A két tábor és a két tábort képviselő médiumok üzengetni kezdtek, történelmi tényeket, vélemény cikkeket hoztak fel pro és kontra. A katalánok azzal érvelnek, hogy ezt diktálná a hagyomány, hiszen például ők is sorfalat álltak a Santiago Bernabeuban 2008-ban.

Noha, az akkori katalán média is tiltakozott ellene, míg Frank Riijkard, a Barcelona akkori menedzsere azt mondta, fáj neki, a Barca mégis megtette, amit meg kellett tennie. Carles Puyol, a klub legendás hátvédje, akkori csapatkapitány még ennél is tovább ment.

Sportolóként meg kell tisztelned a bajnokot, mi így fogunk tenni. A Real Madrid fair küzdelemben, a pályán nyert.

A tiszteletadás, a sportszerűség egyik leglátványosabb képe most elmaradhat, mivel Madridban úgy érvelnek, ők sem kaptak decemberben hasonló gesztust, miután megnyerték a klubvilágbajnokságot. A Barcelona igazgatója, Guillermo Amor azzal érvelt, hogy nem voltak ott a klub-vb-n, így nekik nem kötelességük megtisztelni a győztest. Zinedine Zidane ezt máshogy látja.

Nem én vagyok az, aki ezt a kérdést eldöntötte. Decemberben láttuk, hogy nekik sem volt annyira fontos minket köszönteni. Néhányan azt mondják, hogy azért nem kaptunk sorfalat, mert ők nem voltak versenyben. Álljunk már meg! Dehogynem, hát ők is ott voltak a Bajnokok Ligájában. Minden tiszteletem, de nem fogunk odaállni, mert ők sem tettek így. Gratulálunk a Barcelonának, szerintem a bajnokság megnyerése a legnehezebb, ám egyben a legszebb feladat

– mondta a francia menedzser.

Na, itt tegyen igazságot az ember. Lehet ezt a kommentet így is, úgy is érteni, ki-ki a maga ízlése és szimpátiája szerint kezeli a helyzetet, közben meg megy az üzengetés a médiában ezerrel.

Nem lenne meglepetés, ha a hazai csapat a történelmi lehetőségen kívül már csak sértődöttségből is nekiesne az ősi riválisnak. Ez, a Bayern München elleni BL-elödöntőből még csak fel-felocsúdó Real Madridnak lehet, nem fog ízleni.

Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt két barcelonai Clásicón a Real Madrid nem kapott ki, ergo nem zavarja a BL-címvédőt 100 ezer hangos katalán szidalma. Hát így, egy minidrámába oltott cicaharcot követően megy neki Spanyolország és Európa legjobbja a 237. El Clásicónak.