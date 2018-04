Elmaradt a bajnokavatás Manchesterben

Rém izgalmasan alakult a Manchester City-Manchester United rangadó az angol bajnokság 33. fordulójában. A tét hatalmas volt, ugyanis a hazaiak bajnokká váltak volna, ha legyőzik az ősi riválist. Némi meglepetésre José Mourinho csapata letámadással kezdett, ami működni látszott, mégis hamar Ashley Young kezezése került középpontba, amiért nem ítélt büntetőt Martin Atkinson.

Szépen lassan átvette az irányítást a City, aminek meg is lett az eredménye: előbb Vincent Kompany fejelt szögletből gólt, majd Ilkay Gündogan növelte az előnyt a hazaiak számára. A Vörös Ördögök tanácstalanok volt és gyakorlatilag lefocizták őket a hazaiak.

A Manchester United egyszer sem találta el a kaput 45 perc alatt.

Fordulás után azonban szinte varázsütésre megtáltosodott a Manchester United, a sokat kritizált Paul Pogba duplájával tíz perc alatt ledolgozták a hátrányt a vendégek. Remekeltek az ördögök, hirtelen a City keresgélte önmagát, majd a 69. percben Alexis Sánchez beadására Chris Smalling robbant be megfelelően és bebelsőzte a vezetőgólt a pirosmezeseknek.

Pep Guardiola lépett is, bejött Kevin de Bruyne és Sergio Agüero is, akadt egy tizenegyes-gyanús támadás is, ám Atkinson ezt sem fújta be. Gabriel Jesus beállásával sem jött gól, egyedül Agüero tudott helyzetbe kerülni, azonban David de Gea óriási bravúrral védeni tudott a 89. percben. A találkozó vége nagyon heves volt, több kakaskodás is fűszerezte a meccset, de gól már nem esett.

Pep Guardiola először kapott ki hazai pályán a Manchester City edzőjeként, ráadásul edzői pályafutása során először fordult vele elő, hogy egymást követő két meccsen három gólt kapott a csapata.

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt így 13 pontra csökkent a két csapat közötti távolság, vagyis a Manchaster City nem lett bajnok szombaton.

Eredmények – Premier League, 33. forduló Manchester City – Manchester United 2-3 (2-0)

Gólszerző: Kompany 25., Gündogan 30. ill. Pogba 53., 55., Smalling 69. Everton – Liverpool 0-0 AFC Bournemouth–Crystal Palace 2–2 (0-0)

Gólszerző: Moussett 65., J. King 89., ill. Milivojevics 47., Zaha 75. Brighton & Hove Albion–Huddersfield Town 1–1 (1-1)

Gólszerző: Lössl 29. – öngól, ill. Mounié 33. Leicester City–Newcastle United 1–2 (0-1)

Gólszerző: Vardy 84., ill. Shelvey 18., A. Pérez 75. Stoke City–Tottenham Hotspur 1–2 (0-0)

Gólszerző: M. Diouf 57., ill. Eriksen 52., Kane 63. Watford–Burnley 1–2 (0-0)

Gólszerző: Pereyra 61., ill. Vokes 71., Cork 73. West Bromwich Albion–Swansea City 1–1 (0-0)

Gólszerző: Jay Rodriguez 54., ill Abraham 75. 1. Manchester City 32 27 3 2 90–24 +66 84 2. Manchester United 32 22 5 5 63–25 +38 71 3. Liverpool 33 19 10 4 75–35 +40 67 4. Tottenham 32 20 7 5 64–27 +37 67 5. Chelsea 31 17 5 9 53–30 +23 56 6. Arsenal 31 15 6 10 58–41 +17 51 7. Burnley 32 13 10 9 31–28 +3 49 8. Leicester City 32 11 10 11 48–45 +3 43 9. Everton 33 11 8 14 38–53 –15 41 10. Newcastle 32 10 8 14 33–41 –8 38 11. Bournemouth 33 9 11 13 41–53 –12 38 12. Watford 33 10 7 16 42–59 –17 37 13. Brighton & Hove Albion 32 8 11 13 29–43 –14 35 14. West Ham 31 8 9 14 39–57 –18 33 15. Swansea 32 8 8 16 26–45 –19 32 16. Huddersfield Town 33 8 8 17 26–54 –28 32 17. Crystal Palace 33 7 10 16 33–52 –19 31 18. Southampton 31 5 13 13 29–47 –18 28 19. Stoke City 33 6 9 18 30–63 –33 27 20. West Bromwich Albion 33 3 12 18 26–52 –26 21

Kiemelt fotó: Ben STANSALL / AFP