A hajrában nyerhette volna meg a derbit az Everton

Kis túlzással egyedül a hajrában volt miért izgulni a Premier League 33. fordulójának nyitómeccsén, az Everton-Liverpool városi derbin. Jürgen Klopp egyértelműen a Bajnokok Ligájára tartalékolt, Sadio Mané mellett például Dominic Solanke és Danny Ings szerepelt a kezdőben, Ragnar Klavan pedig a balhátvéd posztján játszott.

Ennek ellenére talán inkább a Vörösök uralták az első félidőt, de a nézők pulzusa csak egy-egy lövésnél emelkedett meg, Jordan Pickford és Loris Karius is nagyot védett, így nem született gól.

Fordulás után elege lett a tétlenségből a vendégek edzőjének, bejött Alexander Oxlade-Chamberlain, majd Roberto Firmino is, de érdemi változás nem történt. Sőt a hazaiak kapták össze magukkal, Dominic Calwert-Lewin remekül állt be és az utolsó tíz percben Cenk Tosun vezérletével két meccslabdát is kihagyott a hazai csapat.

Gól nem esett, így a Pool nem tudta megelőzni a Manchester Unitedet a második helyen.

Végeredmény – Premier League, 33. forduló Everton – Liverpool 0-0

Kiemelt fotó: Lindsey PARNABY / AFP