Jegyezze meg mindenki, soha nem lehet leírni Ronaldót

Cristiano Ronaldo Roger Federert másolja, ahogy a zseniális svájci teniszező, úgy a Real Madrid portugál klasszisa is pályafutása legjobb évkezdetét produkálja. Érdemes rögzíteni, hogy Federer 36, Ronaldo pedig 33 éves, ezt csak azért írjuk le,

mert néha az emberek hajlamosak azt hinni, hogy 30 fölött egy sportoló már jobban teszi, ha szépen lassan lelép színről.

Ronaldo idén 13 tétmeccsén 21 gólt szerzett, és most már ott tart, hogy csak három gólra van a spanyol bajnokság mesterlövészeinek rangsorát vezető Lionel Messitől, pedig januárban még 13 találat volt a hátránya.

A Girona ellen a Real hat gólt szerzett, Ronaldo pedig ezek közül négyet vállalt, így pályafutása során az 50. meccsét hozta le úgy, hogy legalább háromszor volt eredményes.

A korábbi 49 alkalom, amikor triplázott:

Cristiano Ronaldo 50 Hat Tricks of his career ! 😲🐐 50th: Girona pic.twitter.com/QbJoPOBdxr — Zeeshan (@FifaZeeshan) 2018. március 18.

“Olyan, mintha egy másik galaxisról érkezett volna. Ha jó formában van, az neki is, nekünk is jó, mert pozitív energiákat továbbít a többiek felé. Ismeri önmagát, pontosan tudja, mikor van szüksége pihenőre, és az idény második felében mindig jól szokott teljesíteni. Ő ilyen, lövi a gólokat, mindig is ezt csinálta. Az a célunk, hogy odaérjünk a második helyre, és hogy Ronaldo gólkirály legyen” – magyarázta Zinedine Zidane, a csapat edzője.

A Real már csak 4 pontra van a Villarreal elleni meccs hajráját elrontó Atlético Madridtól, úgyhogy a második hely elérhető távolságban van.

Az ellenfelek számára pedig ismét rettegett hely lett a Bernabéu,

ahol utolsó öt meccsén a Real sorrendben 7, 5, 4, 3, illetve 6 gólt szerzett, az idény elején éppen ez a gyilkos ösztön hiányzott a madridiakból.

Zidane egyedül amiatt volt morcos a Girona elleni meccs után, hogy a pontrúgásoknál sebezhető volt a csapat, a vendégek mindhárom gólja szöglet utáni fejesből született.