„Nem tudom, mentálisan lettem ennyivel erősebb, vagy annyit híztam” – Betlehem Dávid viccelődött a vk-aranya után

Betlehem Dávid szerint jó előjel a 2028-as, Los Angeles-i olimpia előtt, hogy megnyerte a férfi 10 kilométeres versenyt pénteken a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai állomásán.

Nagyon örülök, hogy nyerni tudtam Ibizán. Tavaly ilyenkor 34. lettem, miután teljesen kifagytam. Nem tudom, hogy mentálisan lettem ennyivel erősebb, vagy annyit híztam, hogy már bírom a hideget

– nyilatkozta tréfásan a magyar szövetség honlapján az FTC sportolója.

Úgy érzi, hogy ez a győzelem azért biztató az olimpiára nézve, mert Los Angelesben is hasonló körülmények várnak majd rájuk, sőt a hullámok talán még nagyobbak lesznek.

A 22 éves olimpiai bronzérmes az utolsó körben tökéletesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel győzött. Betlehem az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.