Halálos baleset az autóversenyen – Max Verstappent is sokkolták a történtek

Mentőautó a Nürburgringen a szombati balesetet követően.
Jack Brekelmans/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images
Mentőautó a Nürburgringen a szombati balesetet követően.
Futó Csaba
2026. 04. 19. 14:08
Mentőautó a Nürburgringen a szombati balesetet követően.
Jack Brekelmans/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images
Mentőautó a Nürburgringen a szombati balesetet követően.

Tragédia történt szombaton Németországban, a Nürburgringen, ahol az NLS-sorozat keretein belül négyórás kvalifikációs futamot rendeztek a 24 órás verseny előtt. A harmadik körben történt egy tömeges baleset, amiben összesen hét autó volt érintett, piros zászlóval azonnal leállították a futamot.

A Guardian cikke szerint hiába érkezett a helyszínre gyorsan a segítség, a 66 éves Juha Miettinen életét az orvosi központba szállítást követően nem tudták megmenteni.

A másik hat versenyzőt is kórházba szállították, de a szervezők tájékoztatása alapján az ő sérüléseik nem súlyosak.

A mezőnyben ott volt csapatával Max Verstappen is, a négyszeres Forma–1-es világbajnok az Instagram-oldalán írt:

Megdöbbentett, ami történt. Mindannyian szeretjük a motorsportokat, de az ilyen esetek emlékeztetnek bennünket arra, milyen veszélyesek is lehetnek. Őszinte részvétemet küldöm Juha családjának és szeretteinek

– írta Verstappen.

A szombati versenyt a tragédiát követően törölték, a vasárnap délutáni, második selejtezős futam gyászszünettel indult.

