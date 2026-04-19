Halálos baleset az autóversenyen – Max Verstappent is sokkolták a történtek

Tragédia történt szombaton Németországban, a Nürburgringen, ahol az NLS-sorozat keretein belül négyórás kvalifikációs futamot rendeztek a 24 órás verseny előtt. A harmadik körben történt egy tömeges baleset, amiben összesen hét autó volt érintett, piros zászlóval azonnal leállították a futamot.

A Guardian cikke szerint hiába érkezett a helyszínre gyorsan a segítség, a 66 éves Juha Miettinen életét az orvosi központba szállítást követően nem tudták megmenteni.

A másik hat versenyzőt is kórházba szállították, de a szervezők tájékoztatása alapján az ő sérüléseik nem súlyosak.

A mezőnyben ott volt csapatával Max Verstappen is, a négyszeres Forma–1-es világbajnok az Instagram-oldalán írt:

Megdöbbentett, ami történt. Mindannyian szeretjük a motorsportokat, de az ilyen esetek emlékeztetnek bennünket arra, milyen veszélyesek is lehetnek. Őszinte részvétemet küldöm Juha családjának és szeretteinek

– írta Verstappen.

Four-time F1 world champion Max Verstappen has shared a heartfelt message of condolence following the fatal crash of fellow racer Juha Miettinen during the 24 Hours of Nürburgring Qualifiers today (18/04/2026). Miettinen passed away after being involved in a multi-car crash… pic.twitter.com/dbewVKIQgo — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) April 18, 2026

A szombati versenyt a tragédiát követően törölték, a vasárnap délutáni, második selejtezős futam gyászszünettel indult.