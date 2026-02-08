Ledobta a mezét, félmeztelenül ünnepelte aranyát a snowboardsztár

A 40 éves, wilhelmsburgi születésű Karl aranyéremhez vezető útja hihetetlenül izgalmas volt. A nyolcaddöntőben mindössze három századmásodperccel győzte le az olasz Maurizio Bormolinit, a negyeddöntőben pedig osztrák csapattársa, Andreas Prommegger ellen tizenkét századmásodperccel volt gyorsabb.

Az elődöntőben szintén szoros küzdelemben múlta felül a szlovén Tim Mastnakot, majd a fináléban a dél-koreai Kim Szangjum maradt le mögötte 19 századmásodperccel.

Hermann Maiertől lopott ötlet

Karl számára ez a siker egy egyedülálló karrier megkoronázása, hiszen öt világbajnoki címe és három összetett világkupa-győzelme mellett négy olimpiai éremmel (két arany, egy ezüst és egy bronz) a történelem legsikeresebb snowboardosa lett.

A legendás sízőtől, Hermann Maiertől loptam az ötletet, ő csinálta azt, hogy egyszer letépte a mezét örömében. Azt gondoltam, hatalmas példakép számomra, és is így szeretnék ünnepelni. Ez a pályafutásom legnagyobb eredménye!

– idézte a sportolót a Kronen Zeitung.

A harmadik a bolgár Tervel Zamfirov lett, aki a kisdöntőben célfotóval bizonyult jobbnak a szlovén Tim Mastnaknál.

Megállíthatatlan csehek

A nőknél a legutóbbi két olimpiához hasonlóan cseh aranyérem született: Phjongcshangban és Pekingben Ester Ledecká, ezúttal pedig Zuzana Maderová nyert, aki a fináléban 83 századdal győzte le az osztrák Sabine Payert.

Maderová négy éve is ott volt a mezőnyben, de akkor elég gyorsan elvérzett, és végül a 23. helyen zárt. Eddig mindössze ötször állt dobogón világkupaversenyen, legutóbb idén januárban, Karintiában.

A mostani olimpián ugyan a selejtezőben Ledeckától kikapott, de a kieséses szakaszban a kék pályát választotta, ahol senki sem tudta megelőzni. Először két német ellenfelét, Cheyenne Lochot és Ramona Theresia Hofmeistert ejtette ki, majd az elődöntőben az olasz Elisa Caffont sem tudta megállítani.

A döntőben is sokkal jobb volt, osztrák ellenfele (a címvédő Ledeckát a negyeddöntőben kiejtő) Payer gyengébben kezdett, emiatt több kockázatot vállalt, ami további hibákhoz vezetett. Maderová végül 83 századdal győzött, és a célban Ledecká azonnal gratulált neki.

A bronzérmet az olasz Lucia Dalmasso szerezte meg, aki 11 századdal előzte meg honfitársát, Elisa Caffontot.