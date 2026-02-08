téli olimpia 2026snowboardbenjamin karlzuzana maderová
Ledobta a mezét, félmeztelenül ünnepelte aranyát a snowboardsztár

Benjamin Karl rendhagyó módon ünnepelte második olimpiai aranyát
24.hu
2026. 02. 08. 16:09
Az osztrák Benjamin Karl megvédte címét a férfi snowboard párhuzamos óriás-műlesikló versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A nőknél folytatódott a csehek sikersorozata.

A 40 éves, wilhelmsburgi születésű Karl aranyéremhez vezető útja hihetetlenül izgalmas volt. A nyolcaddöntőben mindössze három századmásodperccel győzte le az olasz Maurizio Bormolinit, a negyeddöntőben pedig osztrák csapattársa, Andreas Prommegger ellen tizenkét századmásodperccel volt gyorsabb.

Az elődöntőben szintén szoros küzdelemben múlta felül a szlovén Tim Mastnakot, majd a fináléban a dél-koreai Kim Szangjum maradt le mögötte 19 századmásodperccel.

Austria's Benjamin Karl celebrates his victory in the snowboard men's parallel giant slalom final at Livigno Snow Park during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno (Valtellina), on February 8, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Benjamin Karl a második aranyát és negyedik olimpiai érmét nyerte.

Hermann Maiertől lopott ötlet

Karl számára ez a siker egy egyedülálló karrier megkoronázása, hiszen öt világbajnoki címe és három összetett világkupa-győzelme mellett négy olimpiai éremmel (két arany, egy ezüst és egy bronz) a történelem legsikeresebb snowboardosa lett.

A legendás sízőtől, Hermann Maiertől loptam az ötletet, ő csinálta azt, hogy egyszer letépte a mezét örömében. Azt gondoltam, hatalmas példakép számomra, és is így szeretnék ünnepelni. Ez a pályafutásom legnagyobb eredménye!

– idézte a sportolót a Kronen Zeitung.

A harmadik a bolgár Tervel Zamfirov lett, aki a kisdöntőben célfotóval bizonyult jobbnak a szlovén Tim Mastnaknál.

Megállíthatatlan csehek

A nőknél a legutóbbi két olimpiához hasonlóan cseh aranyérem született: Phjongcshangban és Pekingben Ester Ledecká, ezúttal pedig Zuzana Maderová nyert, aki a fináléban 83 századdal győzte le az osztrák Sabine Payert.

Maderová négy éve is ott volt a mezőnyben, de akkor elég gyorsan elvérzett, és végül a 23. helyen zárt. Eddig mindössze ötször állt dobogón világkupaversenyen, legutóbb idén januárban, Karintiában.

Gold medallist Czech Republic's Zuzana Maderova celebrates on the podium after the snowboard women's parallel giant slalom final at Livigno Snow Park during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno (Valtellina), on February 8, 2026.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Zuzana Maderová révén ismét cseh győzelem született ebben a számban

A mostani olimpián ugyan a selejtezőben Ledeckától kikapott, de a kieséses szakaszban a kék pályát választotta, ahol senki sem tudta megelőzni. Először két német ellenfelét, Cheyenne Lochot és Ramona Theresia Hofmeistert ejtette ki, majd az elődöntőben az olasz Elisa Caffont sem tudta megállítani.

A döntőben is sokkal jobb volt, osztrák ellenfele (a címvédő Ledeckát a negyeddöntőben kiejtő) Payer gyengébben kezdett, emiatt több kockázatot vállalt, ami további hibákhoz vezetett. Maderová végül 83 századdal győzött, és a célban Ledecká azonnal gratulált neki.

A bronzérmet az olasz Lucia Dalmasso szerezte meg, aki 11 századdal előzte meg honfitársát, Elisa Caffontot.

Téli olimpia, snowboard, párhuzamos óriás-műlesiklás

férfiak
1. Benjamin Karl (Ausztria)
2. Kim Szangjum (Koreai Köztársaság)
3. Tervel Zamfirov (Bulgária)

 

nők
1. Zuzana Maderová (Csehország)
2. Sabine Payer (Ausztria)
3. Lucia Dalmasso (Olaszország)

