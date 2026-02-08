A milánói-cortinai olimpia egyik legnagyobb sztárja, Johannes Klaebo nem sok kétséget hagyott afelől, hogy most is aranyhalmozásra készül, a norvég sífutó ugyanis azt követően, hogy a tavalyi világbajnokságon minden számot megnyert, most is első hellyel kezdett, a tömegrajtos 10+10 kilométeres számot nyerte meg óriási hajrával, majd a célba már integetve érkezett be.

Ezzel a számmal a magyarok számára is elkezdődött az olimpia, ugyanis a harmadik téli játékokon szereplő Kónya Ádám, valamint az újonc Büki Ádám is ott volt a mezőnyben. Kettejük közül a 33 éves Kónya teljesített jobban, aki kicsivel több mint 8 perces hátránnyal a 63. helyen ért célba a 74 induló közül, ami a második legjobb helyezése az olimpiákon.

Vegyes érzések vannak bennem. A helyezésnek örülök, viszont a napi formát nem éreztem annyira jónak. Az első tíz kilométerben több küzdelem volt, mint amit egy ilyen verseny megkíván

– mondta a 24.hu-nak Kónya.

A motor pörgött, csak az utolsó fokozat hiányzott

A körülményeket illetően úgy fogalmazott, hogy a női mezőnyhöz képest szerencsésebbek voltak a pályával, jobban tartotta magát, gyorsabb is volt így a futam. Azt érezte, hogy a klasszikus stílusban mindenki szenvedett egy kicsit, ilyenkor a karokra kell jobban támaszkodni. „Ez a pluszerő ma nekem nem volt meg, ezért volt egy kicsit küzdelmesebb az eleje, a második felét azt jobbnak ítélem” – tette hozzá.

Azzal viszonylag nehéz címlapokra kerülni, hogy Kónya Ádám 63.-ként ért be – eggyel a sífutás történetének első haiti olimpikonja, Stevenson Savart előtt –, miközben a sífutás az egyik legembertpróbálóbb versenye a játékoknak, ráadásul rengetegen indulnak a világ minden tájáról.

„Annyit készülök én is, mint amit bármelyik, állóképességi sportot űző sportoló beletesz az olimpiai részvétel reményében.

Örülök annak, ami van. Egész pályafutásom során, junior koromtól kezdve arra törekedtem, hogy a legjobb körülményeket meg tudjam teremteni. A családom is ebben támogatott, a szövetség is próbál. Nem lenne igaz, ha azt mondanám, nincsen semmilyen hendikepünk. De azon vagyunk, hogy ezt leküzdjük.

Én is kijártam egy utat, sok mindent tanultam – lehet, a következő generációnak majd könnyebb lesz, ezt meglátjuk” – mondta a magyar olimpikon, aki a felkészülésével elégedett, 900 óra edzésmunkát beletett a szezonba, de azt érezte ezen a versenyen, hogy bár pörgött a motor, de az utolsó sebességi fokozat hiányzott. Most pihen egyet, kihagyja a sprintet, és rákészül a 10 kilométerre, amit már nagyon vár.

Sportágváltással lett meg az első olimpia

Büki Ádám 30 évesen jutott el élete első olimpiájára, és végzett 68.-ként. Tette ezt úgy, hogy ő sokáig biatlonozott, de 2023-ban váltott sífutásra, nagyobb esélyt látott ott a kvótaszerzésre, és igaza lett. Az azért látszott rajta, hogy a klasszikus stílus jobban megviselte.

Vártam már, hogy versenyezzünk, de azért nem ez a legerősebb számom. Bemelegítésnek jó volt. Három-négy éve fektettem bele energiát, hogy a klasszikus stílust közelebb hozzam a korcsolyázáshoz, egész jó, ahhoz képest, hogy azért nem ezen van edzésen a fókusz, inkább állóképességből oldom meg. Jó lett volna még menni egy kicsit (mivel kört kapott, így hamarabb kiállt – a szerk.), de majd az egyéni indításos tíz kilométeren megpróbálom megmutatni, abban hogy megy

– mondta első olimpiai versenyéről.

A sportágváltásról azt mondta, kicsit késeinek tűnhet, talán korábban megléphette volna, de a mostani olimpia szempontjából tökéletes időben helyezte át csak a sífutásra a fókuszt, szinte egy teljes ciklust a felkészülésre tudott fordítani, és nem osztotta meg két sport közt a figyelmét. Sífutásban tervez versenyezni a továbbiakban is.

„Az elmúlt tíz évben több mint ötezer edzésórát tettem bele abba, hogy itt lehessek. Az elmúlt négy évben kicsit kevesebbet a teljes állású munka mellett, de évi 400-500 nettó órát így is rászántam a tiszta állóképességi felkészülésre.

Nagyon sok meló. Kevés a pihenőm, gyakorlatilag semmi, nyaralás se nagyon fér bele. De szeretem ezt csinálni, az edzések 90 százalékát élvezem, azt a maradék tízet pedig meg kell csinálni valahogy

– mondta Büki Ádám, aki még további négy számban indul ezen az olimpián.