Kvíz: Mennyire emlékszel Szoboszlai Dominik góljaira?

Szoboszlai Dominik góljai kvíz
Stefano RELLANDINI / AFP
24.hu
2026. 01. 24. 04:44
Ha árgus szemmel figyelted Szoboszlai Dominik pályafutását, akkor bizonyára fel tudsz idézni fontos és/vagy látványos gólokat a magyar válogatott csapatkapitányától. Itt a remek alkalom, hogy leteszteld tudásod a Szoboszlai-gólokkal kapcsolatban!

A 25 éves Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során négy klubban játszott, a Lieferingben, a Salzburgban, a Leipzigben és a Liverpoolban, valamint hatvannál is több meccset számlál a magyar válogatottban. A pengés középpályás akcióból, valamint tizenegyesből és szabadrúgásból is szerzett emlékezetes gólokat, ezekhez kapcsolódik a kvíz.

