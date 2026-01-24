A 25 éves Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során négy klubban játszott, a Lieferingben, a Salzburgban, a Leipzigben és a Liverpoolban, valamint hatvannál is több meccset számlál a magyar válogatottban. A pengés középpályás akcióból, valamint tizenegyesből és szabadrúgásból is szerzett emlékezetes gólokat, ezekhez kapcsolódik a kvíz.