Lelkesen szurkolsz Chema Rodríguez csapatának? Imádod Bodó bombáit, Bartucz bravúrjait és Imre Bence villámgyors elfutásait? Az alábbi kvízben letesztelheted tudásod a magyar csapattal és az Eb-történelemmel kapcsolatban!
Kvíz: Mennyit tudsz a kézilabda-Eb-ről és a magyar válogatottról?
Hegedüs Róbert / MTI
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar válogatottra még nagy feladatok várnak a Európa-bajnokságon, hiszen a középdöntőben négy ellenféllel is meg kell mérkőznie. Neked ennél könnyebb dolgod van, mert csak tíz kérdésre kell válaszolni.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!