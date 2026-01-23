kézilabdakvízférfi kézilabda ebmagyar férfi kézilabda válogatott
Sport

Kvíz: Mennyit tudsz a kézilabda-Eb-ről és a magyar válogatottról?

Kvíz férfi kézilabda eb magyar kéziválogatott
Hegedüs Róbert / MTI
24.hu
2026. 01. 23. 04:44
Kvíz férfi kézilabda eb magyar kéziválogatott
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar válogatottra még nagy feladatok várnak a Európa-bajnokságon, hiszen a középdöntőben négy ellenféllel is meg kell mérkőznie. Neked ennél könnyebb dolgod van, mert csak tíz kérdésre kell válaszolni.

Lelkesen szurkolsz Chema Rodríguez csapatának? Imádod Bodó bombáit, Bartucz bravúrjait és Imre Bence villámgyors elfutásait? Az alábbi kvízben letesztelheted tudásod a magyar csapattal és az Eb-történelemmel kapcsolatban!

Ajánlott videó

„Remélhetőleg Varga kiesése nagy csapás lesz a Ferencvárosnak” – így várják a Fradi elleni EL-meccset a görögök

Friss

Népszerű

Összes
„Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik