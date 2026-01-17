Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst

Két mérkőzésre eltiltották Wiktor Jankowskit, a lengyel férfi kézilabda-válogatott játékosát, aki pénteken, a magyarok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen megütötte Rosta Miklós arcát.

Az európai szövetség szombati közleménye szerint a 29-21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében az északmacedón Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.

Jankowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára. A csoportból az első két helyezett jut tovább.