Sport

Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst

Hegedüs Róbert / MTI
Rosta rövid ápolás után folytatni tudta a meccset.
24.hu
2026. 01. 17. 17:37
Két mérkőzésre eltiltották Wiktor Jankowskit, a lengyel férfi kézilabda-válogatott játékosát, aki pénteken, a magyarok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen megütötte Rosta Miklós arcát.

Az európai szövetség szombati közleménye szerint a 29-21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében az északmacedón Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.

Jankowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára. A csoportból az első két helyezett jut tovább.

