Palasics-gálával nyolcgólos magyar siker az Eb-rajton

29-21-es győzelemmel kezdte meg Európa-bajnoki szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely Lengyelország ellen úgy győzött nyolc góllal, hogy a végjátékban sikerült elhúznia igazán ellenfelétől. Palasics Kristóf szenzációsan védett, négyből négy hetest is kifogott.