férfi kézilabda európa-bajnokságférfi kézilabda európa-bajnokság 2026férfi kézilabda-ebférfi kézilabda-eb 2026
A következő élő közvetítés része Kemény csata, könnyed végjáték – megérdemelt magyar siker a kézilabda Európa-bajnokság rajtján

Palasics-gálával nyolcgólos magyar siker az Eb-rajton

Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Palasics Kristóf
admin Pincési László
2026. 01. 16. 22:05
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Palasics Kristóf

29-21-es győzelemmel kezdte meg Európa-bajnoki szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely Lengyelország ellen úgy győzött nyolc góllal, hogy a végjátékban sikerült elhúznia igazán ellenfelétől. Palasics Kristóf szenzációsan védett, négyből négy hetest is kifogott.

Vissza a közvetítéshez
Kele János: Futballgyarmatosítás mesterfokon

Friss

Népszerű

Összes
Kemény csata, könnyed végjáték – megérdemelt magyar siker a kézilabda Európa-bajnokság rajtján
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik