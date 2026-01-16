Palasics-gálával nyolcgólos magyar siker az Eb-rajton

29-21-es győzelemmel kezdte meg Európa-bajnoki szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely Lengyelország ellen úgy győzött nyolc góllal, hogy a végjátékban sikerült elhúznia igazán ellenfelétől. Palasics Kristóf szenzációsan védett, négyből négy hetest is kifogott.
A következő élő közvetítés része Kemény csata, könnyed végjáték – megérdemelt magyar siker a kézilabda Európa-bajnokság rajtján
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Palasics Kristóf
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP
Palasics Kristóf
