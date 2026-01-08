Egy évre kitiltották a játékvezetőt meglökő pécsi szurkolót

Egy évre kitiltotta az NKA Universitas Pécs azt a szurkolót, aki meglökte a Diósgyőr elleni mérkőzésen a játékvezetőt.

A Magyar Kupa szerdai negyeddöntőjében lejátszódott eset után azonnal kivezették a férfit a csarnokból, de a klub sem hagyhatta az esetet szó nélkül. Egy nappal a botrányos eset után közölte az egyesület, hogy egy évig nem látogathatja a csapat meccseit az illető.

„Az NKA Universitas Pécs sajnálja és határozottan elítéli azt az elfogadhatatlan szurkolói cselekményt, amely a tegnapi NKA Universitas Pécs – DVTK HUNTHERM Magyar Kupa negyeddöntő mérkőzésen történt. Egy magáról megfeledkezett, 62 éves néző ülőhelyéről felállva, a nézőtérről átnyúlva a mérkőzés közben meglökte az egyik játékvezetőt. A sportpályákon semmilyen körülmények között nem megengedett az ilyen jellegű szurkolói magatartás. Az elkövetőt a biztonsági személyzet azonnal intézkedés alá vonta és előállította. Személyes adatait jegyzőkönyvben rögzítették, amely alapján – függetlenül attól, hogy az érintett azonnali megbánást tanúsított – a szükséges jogi lépések megtételére kerül sor” – írta a pécsi klub.

A Kosárlabda Akadémia Sport Kft. a játékvezetőt meglökő elkövetőt 2027. január 31. napjáig kitiltotta az NKA Universitas Pécs által rendezett valamennyi kosárlabda-mérkőzésről. Az NKA Universitas Pécs ezúton is elnézést kér Nagy Viktor játékvezetőtől az őt ért sérelemért.

A mérkőzést egyébként a hazaiak 83–66-ra nyerték, így a címvédő és házigazda Diósgyőr nélkül rendezik majd a Killin László női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amelyen a Pécsen túl a Sopron, a Szekszárd és a BEAC vesz részt.