Repülőgép-balesetben meghalt a kétszeres NASCAR-bajnok egész családjával együtt

Jeff Curry/SRX/Getty Images
2025. 12. 18. 21:39
Jeff Curry/SRX/Getty Images

Repülőgép-balesetben meghalt Greg Biffle, kétszeres NASCAR-bajnok.

Csütörtökön Statesville-ben zuhant le a repülőgép, amelyen Biffle az egész családjával együtt utazott. A tragédia okáról nincs hír, a gép viszont Biffle cégének tulajdonában állt. Az 55 éves versenyző mellett a felesége, Cristina, 14 éves lánya, Emma, valamint 5 esztendős fia, Ryder is a gépen utazott, de a motorhome-jának sofőrje, Craig Wadsworth is a fedélzeten volt.

Biffle 2000-ben a Truck Series, majd 2002-ben a Busch (mai nevén O’Reilly) Series bajnoka volt, összesen 19 futamgyőzelme volt. Az elmúlt években jótékonysági akciókról híresült el, a 2024-es Helene hurrikán pusztítása után kimagaslóan sok területre juttatott el segélycsomagokat.

Tényleg előrébb jár játékban a Győr a Fradihoz képest?

