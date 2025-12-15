botrányfocijátékvezető veréskenderesi vse
Megrugdosott játékvezető: Senki sem lép úgy gyepre, hogy itt ma megverik

Getty Images
admin Kálnoki Kis Attila
2025. 12. 15. 18:26
Getty Images
Botrányba fulladt és komoly utóélete lett a Tiszaföldvár-Kenderes U19-es bajnokinak, amit november végén játszottak. A vendégek az első félidőben 3-0-ra vezettek, innen fordított 4-3-ra a hazai csapat, a 82. perces tiszaföldvári gól után azonban elszabadultak az indulatok: ketten is üldözőbe vették a gólszerzőt, majd amikor piros lapot kaptak, a 19 éves Simon Gergő rátámadt a játékvezetőre, combon rúgta és arcon ütötte, ami után félbeszakadt a mérkőzés – a labdarúgót a történtek miatt örökre eltiltották. Interjú a meccset vezető Pálinkás Botonddal, akinek még sosem volt ilyen tapasztalata, de ez sem veszi el a kedvét a játékvezetéstől.

2024 márciusában, 22 évesen tetted le a vizsgát, azóta vezetsz meccseket. De mindössze bő másfél évvel később olyan ügybe keveredtél, amilyenbe egyetlen spori sem szeretne. Nem bántad meg, hogy játékvezetőnek álltál?

Korábban fociztam, aztán abbahagytam, de a játék szeretete megmaradt. És mivel a testvérem is játékvezető, gondoltam kipróbálom. Ami történt, nem tántorít el. Sőt!

A történtek ellenére egyre jobban tetszik.

Azóta már vezettem egy U14-es meccset is, és bízom abban, hogy soha többet nem lesz ilyen a pályafutásom alatt.

Mi történt pontosan a Tiszaföldvár-Kenderes U19-es bajnokin?

