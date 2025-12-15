Megrugdosott játékvezető: Senki sem lép úgy gyepre, hogy itt ma megverik

2024 márciusában, 22 évesen tetted le a vizsgát, azóta vezetsz meccseket. De mindössze bő másfél évvel később olyan ügybe keveredtél, amilyenbe egyetlen spori sem szeretne. Nem bántad meg, hogy játékvezetőnek álltál?

Korábban fociztam, aztán abbahagytam, de a játék szeretete megmaradt. És mivel a testvérem is játékvezető, gondoltam kipróbálom. Ami történt, nem tántorít el. Sőt!

A történtek ellenére egyre jobban tetszik.

Azóta már vezettem egy U14-es meccset is, és bízom abban, hogy soha többet nem lesz ilyen a pályafutásom alatt.

Mi történt pontosan a Tiszaföldvár-Kenderes U19-es bajnokin?