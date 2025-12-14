Irgalmatlan mennyiségű hibával is Norvégia nyerte a női kézivébét

Norvégia a vártnál sokkal nagyobb küzdelemben, de legyőzte a társrendező Németországot a női kézilabda-világbajnokságon, a csapat így az ötödik vb-aranyát gyűjtötte be. Jelenleg Norvégia az olimpiai, a világ- és Európa-bajnoki címvédő.

A norvégok eddig gyakorlatilag minden ellenfelükön átgázoltak, a csoportkörben és a középdöntőben 12 gólnál közelebb egyik ellenfelüket sem engedték, majd a negyeddöntőben Montenegrót kilenccel, az elődöntőben Hollandiát tízzel verték.

Mindezek után óriási meglepetés volt, hogy a döntőben a németeket nemhogy lerázni nem sikerült, de az ellenfél még többször vezetett is az első félidőben, ami 11-11-gyel ért véget. A második félidő elején aztán sikerült valamennyire ellépni (16-13 Norvégiának), de a hazaiak innen is visszajöttek, ami a rengeteg norvég hibának is köszönhető volt.

17-17-nél a németek támadhattak a vezetésért, de a 45 éves Katrine Lunde védeni tudott, innentől pedig magához vette az irányítást Norvégia, amely végül 23-20-ra, a vártál nagyobb küzdelemben megnyerte a döntőt. 1999, 2011, 2015 és 2021 után ez volt a csapat ötödik vb-aranya.

A 45 esztendős hálóőr, Katrine Lunde ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a legenda olimpiai és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be. A magyar válogatott 12 esztendő után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.