A vébét megelőzően és az esemény során sokszor elhangzott, a magyar női kézilabda-válogatott 2005-ben, Szentpéterváron jutott el legutóbb az elődöntőig, ott végül a Németh András–Zsiga Gyula vezette csapat a harmadik helyen zárt.

Az eltelt húsz évben mindössze kétszer fordult elő, hogy a csapat egyáltalán nyolc közé verekedte magát: 2007-ben, Franciaországban ez végül rossz szájízt adott, hiszen az utolsó három meccsét elveszítette, a 7. helyért (mert akkor még voltak helyosztók) Angola győzött egy góllal. A 2013-as szerbiai vébén a későbbi győztes Brazília hosszabbítás után állította meg a lányokat a legjobb nyolc között, itt is maradt a nyolcadik hely.

A tavalyi Európa-bajnoki bronzérem és a mostani vb-sorsolás kínálta út azonban ennél nagyobb sikerrel kecsegtetett.

Mint a talajvíz