Realitás vagy elcsalt vébé? – tizenkét éve nem látott magasságba jutott a női kéziválogatott, mégis maradt hiányérzetünk

2025. 12. 11. 15:10
Nincs könnyű dolgunk, ha reálisan akarjuk értékelni a magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki szereplését. A kitűzött célt nem érte el a csapat, két komolyabb meccse volt, amelyeket elveszített – ugyanakkor mégiscsak a legjobb eredményét érte el az elmúlt húsz évet tekintve. A hetedik hely abszolút reálisnak tűnik, csak ne kellene ismét bírózni és a csapatépítés nehézségeit ecsetelni.

A vébét megelőzően és az esemény során sokszor elhangzott, a magyar női kézilabda-válogatott 2005-ben, Szentpéterváron jutott el legutóbb az elődöntőig, ott végül a Németh András–Zsiga Gyula vezette csapat a harmadik helyen zárt.

Az eltelt húsz évben mindössze kétszer fordult elő, hogy a csapat egyáltalán nyolc közé verekedte magát: 2007-ben, Franciaországban ez végül rossz szájízt adott, hiszen az utolsó három meccsét elveszítette, a 7. helyért (mert akkor még voltak helyosztók) Angola győzött egy góllal. A 2013-as szerbiai vébén a későbbi győztes Brazília hosszabbítás után állította meg a lányokat a legjobb nyolc között, itt is maradt a nyolcadik hely.

A tavalyi Európa-bajnoki bronzérem és a mostani vb-sorsolás kínálta út azonban ennél nagyobb sikerrel kecsegtetett.

