Egy hároméves indiai óvodást csodál a sakkvilág

Az indiai Sarwagya Singh Kushwaha lett a sakktörténelem legfiatalabb játékosa, aki három év, hét hónap és 20 napos korában hivatalos Fide-besorolást szerzett.

A sakkcsoda megdöntötte honfitársa, Anish Sarkar korábbi rekordját, aki három év, nyolc hónap és 19 napos volt, amikor tavaly novemberben elérte ezt a mérföldkövet.

Sarwagya Singh Kushwaha is the youngest player to earn an official rating from Fide and his parents say he is on course to become a grandmaster ⬇️ https://t.co/29lQ9nP9T5 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 4, 2025

Kushwaha – aki az indiai Madhya Pradesh államban jár óvodába – jelenleg 1572-es rapidponttal rendelkezik – a rapidsakk világelsője, Magnus Carlsen 2824-gyel a legjobb.

„Nagy büszkeség és megtiszteltetés, hogy fiunk a világ legfiatalabb sakkozója, aki felkerült a FIDE-ranglistára” – mondta az édesapa, Siddharth Singh az indiai ETV Bharat hírcsatornának.