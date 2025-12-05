fidelegfiatalabbsakksarwagya singh kushwaha
Egy hároméves indiai óvodást csodál a sakkvilág

2025. 12. 05. 13:29

Az indiai Sarwagya Singh Kushwaha lett a sakktörténelem legfiatalabb játékosa, aki három év, hét hónap és 20 napos korában hivatalos Fide-besorolást szerzett.

A sakkcsoda megdöntötte honfitársa, Anish Sarkar korábbi rekordját, aki három év, nyolc hónap és 19 napos volt, amikor tavaly novemberben elérte ezt a mérföldkövet.

Kushwaha – aki az indiai Madhya Pradesh államban jár óvodába – jelenleg 1572-es rapidponttal rendelkezik – a rapidsakk világelsője, Magnus Carlsen 2824-gyel a legjobb.

„Nagy büszkeség és megtiszteltetés, hogy fiunk a világ legfiatalabb sakkozója, aki felkerült a FIDE-ranglistára” – mondta az édesapa, Siddharth Singh az indiai ETV Bharat hírcsatornának.

Azt akarjuk, hogy nagymester legyen belőle!

