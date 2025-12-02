„Azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek” – szörnyű diagnózist kapott, de ott akar lenni a téli olimpián a hokiedző

Mellrákot diagnosztizáltak a cseh női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Carla MacLeod szervezetében, ám a kanadai szakember szeretne ott lenni a csapat élén a februári milánói téli olimpián.

A 43 éves MacLeod a klubja, az Ottawa Charge oldalán hozta nyilvánosságra a hírt.

Hihetetlenül nehéz volt hallani az erről szóló szavakat, de azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek!

– írta az edző. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy kivételes orvosi csapattal lehetek, és együtt olyan kezelési tervet állítottunk össze, amely hatalmas önbizalmat ad a továbbiakra is.”

Hozzátette: a kezelése már ezen a héten elkezdődik, azt tervezi, hogy még ebben a szezonban visszatér a Charge kispadjára, és a februári téli olimpián ott lesz a cseh női válogatottal. MacLeod játékosként kétszeres olimpiai (2006, 2010) és egyszeres világbajnok (2007), ezen kívül van három vb-ezüstérme is.

A cseh válogatott élére 2022 áprilisában nevezték ki, és a csapat vele érte el története addigi legnagyobb sikerét, abban az évben ugyanis vb-bronzérmes lett.

A 2023/24-es idénytől az Ottawa vezetőedzőjeként is dolgozik, a nyitóidényben Garát-Gasparics Fanni is a játékosa volt.