téli olimpiatéli olimpia 2026mellrákjégkorong
Sport

„Azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek” – szörnyű diagnózist kapott, de ott akar lenni a téli olimpián a hokiedző

Bo AMSTRUP / Ritzau Scanpix / AFP
24.hu
2025. 12. 02. 03:33
Bo AMSTRUP / Ritzau Scanpix / AFP

Mellrákot diagnosztizáltak a cseh női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Carla MacLeod szervezetében, ám a kanadai szakember szeretne ott lenni a csapat élén a februári milánói téli olimpián.

A 43 éves MacLeod a klubja, az Ottawa Charge oldalán hozta nyilvánosságra a hírt.

Hihetetlenül nehéz volt hallani az erről szóló szavakat, de azt akarom, hogy mindenki tudja, jól leszek!

– írta az edző. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy kivételes orvosi csapattal lehetek, és együtt olyan kezelési tervet állítottunk össze, amely hatalmas önbizalmat ad a továbbiakra is.”

Hozzátette: a kezelése már ezen a héten elkezdődik, azt tervezi, hogy még ebben a szezonban visszatér a Charge kispadjára, és a februári téli olimpián ott lesz a cseh női válogatottal. MacLeod játékosként kétszeres olimpiai (2006, 2010) és egyszeres világbajnok (2007), ezen kívül van három vb-ezüstérme is.

A cseh válogatott élére 2022 áprilisában nevezték ki, és a csapat vele érte el története addigi legnagyobb sikerét, abban az évben ugyanis vb-bronzérmes lett.

A 2023/24-es idénytől az Ottawa vezetőedzőjeként is dolgozik, a nyitóidényben Garát-Gasparics Fanni is a játékosa volt.

Ajánlott videó

Csapágyasra hajtott focisták? Negyven éve az igazán elszántak egy nap alatt két fontos meccset is lenyomtak

Friss

Népszerű

Összes
Pocsék első félidő után hengerelt, és ezzel csoportelső a női kéziválogatott a vébén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik