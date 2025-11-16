taekwondosportmárton viviana
Végigverte a mezőnyt, vb-aranyat nyert az olimpiai bajnok Márton Viviana

2025. 11. 16. 19:49
A 19 éves Márton Viviana aranyérmet szerzett az Egyenlítői-Guinea fővárosában, Malabóban rendezett női tekvondó-világbajnokság vasárnapi zárónapján, a 62 kilogrammos kategóriában. Pénteken ikertestvére, Luana lett első a 67 kilósok között.

A tavaly Párizsban a 67 kilogrammosok mezőnyében olimpiai bajnoki címet szerző Viviana, aki két és fél hete a kínai világbajnokságon ezüstérmesként végzett, a malabói vb-n kiemeltként rajtolt, és három mérkőzést nyerve állhatott végül a dobogó tetejére. A második helyen kiemelt magyar erőnyerőként a negyeddöntőből indult, majd az elődöntőben a kínai Csen Hszi-mint, a fináléban pedig a semleges színekben szereplő orosz Lilija Huzinát verte.

A Kínában vb-ötödik helyével a felnőtt mezőnybe valósággal berobbanó Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között a nyolcaddöntőben a brazil Alice Oliveira Costát legyőzte, a semleges színekben induló, és végül bronzérmes orosz Alisa Angelova azonban elbúcsúztatta őt a legjobb nyolc között, így most is ötödik lett a 17 éves magyar versenyző – írta honlapján a hazai szövetség.

