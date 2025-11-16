Katartikus fordítás a kézi-BL-ben: mínusz kilencről nyert a Fradi

A Ferencváros kilencgólos hátrányból fordított és a vezetést két másodperccel a dudaszó előtt megszerezve 29-28-ra legyőzte a vendég Brest Bretagne együttesét a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, vasárnap Érden.

Múlt hét szombaton Franciaországban 34-31-re kikapott ellenfelétől a Magyar Kupa címvédője. Ezúttal Érden elrontott ziccerekkel és hétméteresekkel kezdett vendéglátóként az FTC, hátul sem volt kellően rendezett, ezt kihasználva 5-1-re lépett el a Brest. A sorait némileg rendező házigazda 6-4-re közelített, majd 12-8-nál visszaállította a különbséget a hatékonyan védekező Brest. Tartósan nem tudott közelíteni a Ferencváros, 16-11-nél pedig először már öt találattal vezetett a Brest, amely stabil védekezésére, illetve támadásban jó beállójátékára és az előző találkozón 11 gólig jutó Anna Vjahirjeva villanásaira alapozva a szünet előtt tovább hizlalta a különbséget, írja az MTI.

A 36. percre kilenc találatra nőtt a különbség a két együttes között (13-22). Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga védéseinek, valamint a védekezésben gyorsabbá váló lábmunkájának köszönhetően eredményesebbé vált az FTC, és 8-1-es sorozattal 23-21-re közelített. Sőt, az 50. percben már az egyenlítésért támadhatott (24-25), és bár ez ekkor még nem sikerült, nyolc perccel a dudaszó előtt, 26-26-nál a remekül játszó Simon Petra vezérletével már igen. A játékvezetők az ellene elkövetett szabálytalanság miatt az 58. percben osztották ki az első – és egyetlen – kétperces kiállítást, és bár a Ferencváros emberelőnyben hétméterest rontott, az utolsó percben a győzelemért támadhatott.

Klujber Katrin góljával pedig két másodperccel a vége előtt a mérkőzésen először vezetett a Ferencváros, ez pedig két pontot ért számára.

A világbajnokságra készülő magyar válogatott kontinensbajnoki bronzérmes játékosai közül a meccs legjobbjának választott Simon hét, Márton Gréta és Klujber három-három góllal segítette együttesét.

Három vereség mellett az ötödik győzelmét aratta a Ferencváros, tíz pontjával harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

A november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 8. forduló, B csoport FTC-Rail Cargo Hungaria – Brest Bretagne (francia) 29-28 (12-18) lövések/gólok: 54/29, illetve 45/28 gólok hétméteresből: 8/5, illetve 4/4 kiállítások: -, illetve 2 perc