ben askrenedzéskómamma
Sport

Négy hónapja a halálos ágyán feküdt, most ismét edzőcipőt húzott

Al Bello / Getty Images for Triller
24.hu
2025. 11. 07. 21:19
Al Bello / Getty Images for Triller

Ben Askren, az egykori MMA-sztár egy edzésvideóval örvendeztette meg rajongóit. A hír azért nagyszerű,

mert a 41 éves sportoló májusban Staphylococcus-fertőzés következtében tüdőgyulladást kapott, 45 napot töltött kómában, majd kettős tüdőtranszplantáción esett át.

A ketrecharcost július végén engedték ki a kórházból, akkor azt nyilatkozta, négyszer állt le a szíve a műtétek során.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Ben Askren (@benaskren) által megosztott bejegyzés

Most azonban a Rudis cég küldött neki egy pár birkózócipőt, és ahogy fogalmazott, egyszerűen nem bírt magával.

4 hónappal ezelőtt a halálos ágyamon feküdtem. 3 hónappal ezelőtt nem tudtam segítség nélkül állni. 2 hónappal ezelőtt még járókeretet használtam… Nem is lehetnék hálásabb, hogy visszatértem, és hogy a közösség ennyire támogatott ebben a nehéz időszakban

– írta a közösségi oldalán.

Kapcsolódó
„Négyszer haltam meg” – kiengedték a kórházból a kettős tüdőtranszplantáción átesett korábbi ketrecharcost
Hazatérés közben elolvasta felesége naplójából, mi történt vele egy hónapon keresztül.

Ajánlott videó

„Senki sem jutott még magas szintre azon fiatal focisták közül, akikre rájuk telepedtek a szüleik”

Friss

Népszerű

Összes
Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik