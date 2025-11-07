Négy hónapja a halálos ágyán feküdt, most ismét edzőcipőt húzott

Ben Askren, az egykori MMA-sztár egy edzésvideóval örvendeztette meg rajongóit. A hír azért nagyszerű,

mert a 41 éves sportoló májusban Staphylococcus-fertőzés következtében tüdőgyulladást kapott, 45 napot töltött kómában, majd kettős tüdőtranszplantáción esett át.

A ketrecharcost július végén engedték ki a kórházból, akkor azt nyilatkozta, négyszer állt le a szíve a műtétek során.

Most azonban a Rudis cég küldött neki egy pár birkózócipőt, és ahogy fogalmazott, egyszerűen nem bírt magával.

4 hónappal ezelőtt a halálos ágyamon feküdtem. 3 hónappal ezelőtt nem tudtam segítség nélkül állni. 2 hónappal ezelőtt még járókeretet használtam… Nem is lehetnék hálásabb, hogy visszatértem, és hogy a közösség ennyire támogatott ebben a nehéz időszakban

– írta a közösségi oldalán.