Meghalt a rúdugró, aki először jutott át az ötméteres magasságon

Keystone / Hulton Archive / Getty Images
Pentti Nikula az 1964-es olimpián
2025. 11. 01. 14:17
Nyolcvanhat éves korában meghalt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója, adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.

Nikula 1939. február 3-án született Someróban, és az 1960-as évek elején ért el pályafutása csúcsára. 1962-ben Belgrádban Európa-bajnok lett, ugyanezen év júniusában, Kauhava városában világcsúcsot állított fel 4,94 méterrel. és végül az Év sportolójának választották.

1963 februárjában ő volt az első, aki átjutott az 5 méteres határon, de akkoriban a fedett pályás eredményeket nem tekintették hivatalosnak, és nem hitelesítették világcsúcsként.

Szabadtéren, 1963 májusában lépte át az öt métert, alig egy héttel azután, hogy az amerikai Brian Sternberg lett az első hivatalos ötméteres ugró.

Az 1964-es tokiói olimpián a hetedik helyen zárt.

