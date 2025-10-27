Az Ajaxnál drámai összeomlást produkáló edző berúgta az ajtót új csapatánál

Francesco Farioli sohasem volt profi futballista. A firenzei egyetemen filozófiát, majd sporttudományt tanult, emellett olasz alsóbb osztályú csapatoknál dolgozott kapusedzőként. Később a katari Aspire akadémián vállalt munkát, ahol megismerkedett Roberto De Zerbivel.

Ebben az időben Farioli készített egy részletes elemzést De Zerbi Foggiájáról, amely annyira meggyőző volt, hogy az olasz mester felvette őt a stábjába. A páros együtt dolgozott a Beneventónál, majd a Sassuolónál is, ami érezhetően nagy hatást gyakorolt Farioli edzői munkásságára.

Farioli első vezetőedzői tapasztalatait Törökországban szerezte a Fatih Karagümrük és az Alanyaspor csapatánál. 2023-ban a Nice-nél folytatta, majd egy évvel később az Ajax kispadjára ült le. A holland csapat élén kis híján megszerezte edzői pályafutása első trófeáját, ám a bajnokság utolsó öt fordulójában az Ajax elherdálta kilencpontos előnyét a PSV Eindhovennel szemben, és csak második lett.

A történelmi összeomlás és a levakarhatatlan stigma után Farioli távozott Amszterdamból, de nem maradt sokáig munka nélkül – nyártól már a Porto együttesét irányítja.

A portugál csapat tavaly és tavalyelőtt is alulmaradt két legnagyobb riválisával, a Sportinggal és a Benficával szemben, legutóbb pedig a 2021–2022-es szezonban szerzett bajnoki címet. Fariolival tehát egyértelműen a hazai porond meghódítása a Porto célja, amely ennek megfelelően is kezdte a 2025–2026-os évet.

A tavalyi harmadik helyezett hét győzelemmel és egy döntetlennel indította a bajnokságot, ami mellé imponáló, 19–1-es gólkülönbség párosul. Az az egy bekapott gól is öngól volt ráadásul, vagyis idén az ellenfelek még nem tudták bevenni a Porto kapuját, pedig Farioli csapata már túl van a Sporting és Benfica elleni bajnokikon is.

A portugál éllovas teljesítménye Európában is kiemelkedőnek számít.